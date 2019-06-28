【駐滬專訪】中國遊客漸趨體驗式自由行，日本旅遊平台尋商機

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》稍留意今年節假日的新聞就會注意到，曾

一度在日本「爆買」成名的中國遊客，已經逐漸失去對購物的興趣，他們現在又有了新目標，就

是去日本「爆滑」。尤其是今年春節，日本各大滑雪場約八成的客人都來自中國，有的滑雪場甚

至還出現了滿場全是中國遊客的景像。可見，中國遊客在日本的消費方式已經開始從購買產品轉

變為購買體驗，這也給日本旅遊服務企業帶來機會。

日本在線旅遊服務平台ＷＡｍａｚｉｎｇ就找準這個時機進軍內地，於去年７月在上海註冊

子公司，希望藉助上海這個具有強大消費力的城市，深耕中國市場，把日本更本土的旅遊資源和

傳統文化體驗帶給中國遊客。平台主推滑雪和溫泉酒店相關產品，並提供日本觀光、文化體驗等

資訊，便於遊客發掘日本的魅力。

ＷＡｍａｚｉｎｇ創始人加籐史子對《經濟通通訊社》表示，相比港台遊客，內地遊客現時

普遍跟團遊日，他們在自由行方面不是很在行，但隨著中國遊客日趨成熟，他們會愈來愈傾向於

自由行。ＷＡｍａｚｉｎｇ推出的一站式旅遊產品，包括酒店預定、來回機場的交通、購買景點

門票等服務能夠便利遊客規劃自由行；同時，小眾化的旅遊路線也是ＷＡｍａｚｉｎｇ的主打內

容之一，因為大眾化旅遊景點早已被遊客熟知，不少中國遊客已經開始探索周邊更加小眾的旅遊

區域，而Ｗａｍａｚｉｎｇ的最大的優勢就在於擁有更多本土的旅遊供應商。



＊網站用戶數量目標冀達４００萬人＊



ＷＡｍａｚｉｎｇ於２０１７年２月登陸台灣和香港，發展兩年多來已累積了２５萬用戶。

現時公司正在努力開拓內地市場，加籐史子對此充滿信心。她指出，中國是日本的友好近鄰，是

境外訪日遊客的主要來源。中國的經濟發展與人民生活水平的提高，也促進中國旅客在境外的消

費額不斷增長。目前公司的目標是到２０２１年，網站用戶數量達到４００萬人，其中港台

２００萬人，內地２００萬人。

中國訪日遊客數量近１０年間獲得長足的增長。數據顯示，２０１１至２０１８年中國訪日

遊客數量年複合增長率為２６％。而隨著２０２０年東京奧運會舉辦，中國訪日遊客數量將進一

步增加。同時，訪日外國遊客消費額也連年攀升，２０１８年達到４１０億美元。內地、香港與

台灣地區的遊客貢獻了其中６０％的消費額。



＊希望引入中國投資者＊



ＷＡｍａｚｉｎｇ於五月底完成９﹒３億日圓（５９５１萬元人民幣）的Ｂ輪融資，由東京

急行電鐵株式會社領投，多個鐵路公司、投資公司跟投，包括ＪＲ ＷＥＳＴ

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮＳ﹒、ＪＲ東日本啟動、Ｙａｍａｇｕｃｈｉ Ｃａｐｉｔａｌ、寶麗奧

蜜思（ＰＯＬＡ ＯＲＢＩＳ）、Ｃａｎａｌ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ等。

通過此次融資，ＷＡｍａｚｉｎｇ將與投資方開展合作以加速平台發展，其中包括與東急電

鐵合作的在線免稅購物服務，讓客人在線購買免稅產品後於機場提貨。此外，ＷＡｍａｚｉｎｇ

亦期待隨著中國業務的發展，可以吸引更多中國投資者或與中國企業合作，以獲取更多內地用戶

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