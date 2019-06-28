【減稅降費】財政部：繼續執行車輛購置稅優惠政策

《經濟通通訊社２８日專訊》財政部、稅務總局公告２０１９年第７５號，指自２０１８年

１月１日至２０２０年１２月３１日，對購置新能源汽車免徵車輛購置稅。自２０１８年７月１

日至２０２１年６月３０日，對購置掛車減半徵收車輛購置稅。北京２０２２年冬奧會和冬殘奧

會組織委員會新購置車輛免徵車輛購置稅。（ｃａ）

