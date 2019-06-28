《經濟通通訊社２８日專訊》財政部、稅務總局公告２０１９年第７５號，指自２０１８年
１月１日至２０２０年１２月３１日，對購置新能源汽車免徵車輛購置稅。自２０１８年７月１
日至２０２１年６月３０日，對購置掛車減半徵收車輛購置稅。北京２０２２年冬奧會和冬殘奧
會組織委員會新購置車輛免徵車輛購置稅。（ｃａ）
28/06/2019 17:26
【減稅降費】財政部：繼續執行車輛購置稅優惠政策
《經濟通通訊社２８日專訊》財政部、稅務總局公告２０１９年第７５號，指自２０１８年
１月１日至２０２０年１２月３１日，對購置新能源汽車免徵車輛購置稅。自２０１８年７月１
日至２０２１年６月３０日，對購置掛車減半徵收車輛購置稅。北京２０２２年冬奧會和冬殘奧
會組織委員會新購置車輛免徵車輛購置稅。（ｃａ）
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