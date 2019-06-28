【ＦＯＣＵＳ】中港樓按市場現暗湧，香江慎防金融大鱷狙擊

【ＦＯＣＵＳ】銀保監郭主席一周多前有關「盲買樓可能不划算」的話音剛落，內地多個城

市近期紛現房貸利率上浮，更有部分內銀暫停新增按揭，顯示央媽「口頭指導」的消息並非空穴

來風。無獨有偶，素來在港樓市場姿態進取的獅子行，周四（２７日）亦突然大削轉按現金回贈

，並調高封頂息率相當於變相加按息。

聯想較早前招行等３間中資行捲入北韓制裁風波，及中信建投Ａ（滬：６０１０６６）

遭清倉式減持引發券商高估值泡沫爆破疑雲……中美金融戰一守一攻陣勢隱現。就在昨日，網絡

流傳一段遭通緝內地富商郭文貴與「香港民族陣線」召集人梁頌恆的越洋通話錄音，其中郭提及

的「班農先生」，早前就明言「美國下一步是中美金融戰」，風險不可不防！



＊央媽降溫樓市，獅子行削轉按回贈＊



內地７０大中城市新樓價格指數於５月錄得連續第４９個月上漲，連同估值高企的美股，可

謂並列北京和華盛頓的兩大「防爆氣球」。就在月初，央媽據報作出「口頭指導」，暗示各銀行

首套、二手房按揭利率分別須上浮不低於１５％、２０％。

除了成都、杭州、天津、福州、蘇州、武漢等多個熱點城市近期房貸利率齊現上浮，深圳更

有多家銀行暫停新增按揭業務；此外，部分開發商的公司債和ＡＢＳ融資亦遭暫停。

銀保監、央媽相繼出口術為樓市降溫，適逢全球預測和量化分析機構－－牛津經濟研究院

（Ｏｘｆｏｒｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）發表報告稱，全球房地產市場已現裂縫，價格及地產投

資回落或令全球ＧＤＰ增速跌至１０年最低，而中國樓市將會首當其衝下滑。報告並引述國際清

算銀行（ＢＩＳ）數據指，中國購房支出達６﹒８萬億美元，居民債務３年來增加了７０％。

更巧合的是，匯豐周四突然大削轉按現金回贈比率由最高２﹒１％至１﹒５％，並將３００

萬元以下Ｈ按轉按鎖息上限息率調高０﹒１厘至２﹒４７５厘。連同港銀搶存大戰仍未休兵，年

息最高達５厘，均顯示銀行資金成本高企，且加增現金緩衝墊。若其他銀行稍後跟隨，恐預示未

來港樓按息難逃不減反升。



＊「外國勢力」魅影，班農明言金融戰＊



有「穩賺不賠」之稱的中港兩地樓按市場雙雙暗流湧動，加上早前招行等３間中資行捲入北

韓制裁風波；中信建投Ａ遭清倉式減持引發券商高估值泡沫爆破疑雲；以及唱空港匯的

Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ最新稱，中國的非洲豬瘟疫情及「糧食殺手」草地貪夜蛾肆虐將引致的惡性

通脹，將成為侵侵貿談的巨大槓桿－－中美金融戰一守一攻陣勢隱現。

中美貿易戰關稅尚且可計，但上升至金融層面則隨時因牽一髮動全身而失控。有「股壇長毛

」之稱的Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ及金管局前總裁任志剛近日皆不約而同警告，侵侵或下令外國資

產控制辦公室（ＯＦＡＣ）指示美企及基金拋售中國股票；華爾街炒賣或拋空中國概念資產。

值得一提的是，網絡最新流傳一段遭通緝的內地逃亡富商郭文貴，與「香港民族陣線」召集

人梁頌恆的越洋通話錄音，其中郭提及「班農先生見了幾個美國最上層的，接下來他們都有聲明

」中的班農，正正是早前明言「美國下一步是中美金融戰」的侵侵前「國師」。

港府強推修訂《逃犯條例》的政治風暴仍未結束，有關「外國勢力介入」孰真孰假亦爭議不

斷。然而，面對中美金融戰隨時一觸即發，身為國際金融中心的香港，風險不可不防！

