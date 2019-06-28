《經濟通通訊社２８日專訊》澳至尊（０２０３１）公布，截至３月３１日止年度純利
３１２１萬元，升約１﹒５倍，每股盈利４﹒１６仙，派末期息每股１仙。
期內，總營業額約２﹒８９億元，升約１９﹒３１％，於３月底在港澳擁有１３間專門店及
８３個寄售專櫃，比去年度分別減１間和增１個。該集團指正與新潛在業務夥伴合作以提高銷售
覆蓋率。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
28/06/2019 07:53
澳至尊（０２０３１）全年純利升１﹒５倍，派末期息１仙
《經濟通通訊社２８日專訊》澳至尊（０２０３１）公布，截至３月３１日止年度純利
３１２１萬元，升約１﹒５倍，每股盈利４﹒１６仙，派末期息每股１仙。
期內，總營業額約２﹒８９億元，升約１９﹒３１％，於３月底在港澳擁有１３間專門店及
８３個寄售專櫃，比去年度分別減１間和增１個。該集團指正與新潛在業務夥伴合作以提高銷售
覆蓋率。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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