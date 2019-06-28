澳至尊（０２０３１）全年純利升１﹒５倍，派末期息１仙

《經濟通通訊社２８日專訊》澳至尊（０２０３１）公布，截至３月３１日止年度純利

３１２１萬元，升約１﹒５倍，每股盈利４﹒１６仙，派末期息每股１仙。

期內，總營業額約２﹒８９億元，升約１９﹒３１％，於３月底在港澳擁有１３間專門店及

８３個寄售專櫃，比去年度分別減１間和增１個。該集團指正與新潛在業務夥伴合作以提高銷售

覆蓋率。（ｗｈ）



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