《日入而息》政府下季推兩住宅地涉逾千伙，觀望習特會成果港股軟

《今天重點》﹡政府下季推啟德及屯門兩幅住宅地，料提供１３５０伙；黃偉綸稱首兩季達

全年供應目標四成，多管齊下增供應

﹡差估署表示５月私宅樓價指數按月升１﹒４％，創新高；中原料６月差估署

樓價指數繼續破頂，７月高位整固

﹡ＣＣＬ按周升０﹒４３％，Ｇ２０消息對樓市走勢關鍵

﹡港交所（００３８８）史美倫稱港交所上市部前主管涉貪屬個別事件，非制

度問題；李小加稱若員工在職期間行為不當而造成損失，公司有權追溯；廉

署拘捕港交所前員工，李小加指再好的制度都會有爛蘋果



《即日市況》﹡觀望「習特會」成果，港股收跌７８點報２８５４２，失守百天線



《深滬股市》﹡習特會前夕滬指收跌０﹒６％，累計本月仍升２﹒８％



《美元匯價》﹡美匯短線料９５﹒７５至９６﹒５區間整固；歐元最新報１﹒１３７７╱

７８，日圓最新報１０７﹒６８╱７１



《公司業績》﹡大快活（０００５２）年度賺１﹒８億元，跌１６﹒７％，息８１仙

﹡翠華控股（０１３１４）年度盈利４７４﹒１萬元，挫９４％，息１仙

﹡香港食品投資（０００６０）年度純利１﹒８８億，升１﹒８２倍，不派息

﹡香港華人（００６５５）年度賺近１０８２萬元，大跌九成七，派息１仙

﹡建溢（００６３８）年度賺１﹒１億元，跌兩成半，不派息

﹡星光集團（００４０３）年度虧損收窄至３７９２﹒５萬元，不派息

﹡沿海家園（０１１２４）年度賺１﹒３２億元，跌近４３％，不派息

﹡四洲集團（００３７４）年度賺３０１６萬元，大跌九成一，派息６﹒５仙

﹡中國天然氣（００９３１）年度虧損增至２﹒５億元，不派息

﹡御佳（０３７８９）全年純利跌近２３％，不派息

﹡重慶農村商業銀行（０３６１８）首季淨利潤升３３％至逾３４億元人民幣

﹡興利集團（００１１４）去年度虧損略收窄至２６１６萬元，末期息３仙

﹡香港通訊國際（００２４８）去年度虧轉盈賺１０４萬元，末期息０﹒２仙



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）史美倫稱港交所上市部前主管涉貪屬個別事件，非制

度問題；李小加稱若員工在職期間行為不當而造成損失，公司有權追溯；廉

署拘捕港交所前員工，李小加指再好的制度都會有爛蘋果

﹡ＷＭＣＨ（０８２０８）今起招股，入場費約２５２５元

﹡潘樂陶安樂工程（０１９７７）今起招股，引入兩名基礎投資者

﹡飛揚（０１９０１）內地經濟放緩無阻旅客外遊，人幣貶值沒有影響

﹡銀濤（０１９４３）未見本港建築業有下行趨勢，對香港前景有信心

﹡鷹普精密（０１２８６）料部分產品通過關稅豁免，不憂環保政策收緊

﹡金榜集團（００１７２）今早起停牌，待刊發內幕消息

﹡星展委任蘇建忠為高級風險總監，潘利明為環球金融交易服務總監

﹡偉俊礦業（００６６０）擬收購大麻護膚品公司

﹡康哲藥業（００８６７）獲乾眼症眼液藥大中華區商業權

﹡御佳（０３７８９）向聯營公司提出訴訟，追討損失２﹒７３億

﹡翠華（０１３１４）今年個別產品價格調整「無可避免」，沒有計劃凍薪

﹡亞視（００７０７）配售協議失效，或考慮進行進一步集資活動

﹡迪信通（０６１８８）購機器人研發公司１５％股權，涉７５０萬元人民幣

﹡盈大（００４３２）建泰國高爾夫球及鄉村俱樂部，涉資８３５９萬元

﹡三和建築（０３８２２）獲授予香港機場物流中心承造地基工程合約

﹡光大水務（０１８５７）簽署江蘇海門污水處理項目，涉總投資額１﹒４億

元人民幣

﹡華檢醫療（０１９３１）明日起招股，入場費３７１７﹒０８元；「兩票制

」在ＩＶＤ行業上實施較為困難

﹡大快活（０００５２）料未來加價幅度１－２％，今財年開１１至１２間店

舖

﹡光啟科學（００４３９）向控股股東聯繫人採購光感知站點及智能頭盔



《國企紅籌》﹡中國人壽（０２６２８）與萬達信息簽署戰略合作框架協議

﹡中信證券（０６０３０）回應擬清倉中信建投：會謹慎行事對股東負責；信

証董事長張佑君稱只是申請減持中信建投，未必會在半年內清倉

﹡亞太衛星（０１０４５）控股股東中國衛通成功發行Ａ股

﹡珠江船務（００５６０）售粵海置業大廈２３樓全層，涉資６０４０萬

﹡重慶機電（０２７２２）獲控股股東於４月中起增持３７４５萬股Ｈ股



《神州民企》﹡東風汽車與騰訊（００７００）簽戰略合作協議，涉自動駕駛等七領域

﹡兗煤澳大利亞（０３６６８）發行逾２１６萬股長期激勵計劃權益



《中國要聞》﹡６月北京二手樓市場冷，網簽量同比跌近２４％

﹡工、農、建行與交通運輸部ＥＴＣ發行支撐平台對接

﹡中國銀聯夥ＯＰＰＯ推出手機閃付ＯＰＰＯ Ｐａｙ

﹡住建部表示４６個重點城市逐步建立生活垃圾處理系統；生活垃圾分類需長

期堅持、不斷投入

﹡廣東省率先提出做好高速公路服務區垃圾分類工作

﹡數據指阿里雲市場份額年均增１１５％，排全球第三

﹡原貴州茅台董事長袁仁國涉嫌受賄案被提起公訴

﹡６月全國發行近９０００億元人民幣地方債，創近３年新高

﹡Ｐ２Ｐ平台錢端爆煲被公安立案偵查，曾獲招行背書

﹡樂視網董事長表示現金流目前只夠維持公司基本運營

﹡人行連續第五日不開展逆回購，全周零投放零回籠；６月公開市場淨投

１０７０億元，連續第三個月淨投放

﹡外匯中心表示包商接管日發行同業存單已正常到期兌付

﹡美官員料特朗普不會即時解除對華為禁令

﹡華為首席法務官表示華為不為軍方提供產品或研究

﹡ＩＩＦ表示投資者認為中美貿易爭端將出現「良性結果」

﹡柬埔寨中資特區涉助華商逃稅，美國敦促該國關注問題

﹡美再極限施壓，人民日報表示解決經貿問題不能通過霸凌

﹡中證協表示對馬軍採自律措施，註銷證券分析師執業證書

﹡上海市教委將垃圾分類知識納入中小學「開學第一課」

﹡上海市綠化局表示不鼓勵家庭採用廚餘垃圾粉碎機

﹡李強稱舉全市之力推動長三角一體化發展規劃綱要

﹡浦東與多間央企簽約重大項目，涉資２００億元人民幣

﹡霸菱上海完成私募基金管理人登記

﹡康盛股份實控人陷訴訟糾紛，被列失信名單限制高消費

﹡海信電器聯地方國資投資５億人幣，研智能電視晶片

﹡中證監對７宗信披違法案作行政處罰，涉中安消等

﹡外匯局表示首季中國外債規模基本穩定，增速放緩；３月末中國全口徑外債

餘額逾１﹒９萬億美元

﹡財政部表示繼續執行車輛購置稅優惠政策

﹡雲遊擬今年開３５０家ＶＲ體驗館，首次引入密室遊戲

﹡遊戲出版申報重啟後首批國產遊戲版號下發



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１０７３０﹒８３點



《其他消息》﹡課程檢討建議維持通識科必修必考，學生可選擇是否做ＩＥＳ

﹡政府表示本財政年度首兩個月赤字為４３億元

﹡政府下季推啟德及屯門兩幅住宅地，料提供１３５０伙

﹡黃偉綸稱首兩季達全年供應目標四成，多管齊下增供應

﹡匯豐升轉按封頂息率，經絡按揭料轉按宗數最多跌一成

﹡中原料６月差估署樓價指數繼續破頂，７月高位整固

﹡利嘉閣表示樓價指數事隔十月再創新高，料６月調頭回落

﹡差估署表示５月私宅樓價指數按月升１﹒４％，創新高

﹡富衛宣布收購美國大都會人壽香港業務

﹡ＣＣＬ按周升０﹒４３％，Ｇ２０消息對樓市走勢關鍵

﹡張建宗稱七一升旗儀式如常舉行，視乎天氣移師室內

﹡金管局表示５月新批出按揭貸款額按月升逾３０％



《移交逃犯》﹡３５人權組織聯署致函特首，促設獨立委員會調查警方

﹡律師會發聲明指過去的衝突和糾紛應由法律制度處理

﹡鄉議局表示支持林鄭繼續執政，暫緩修例表現大智大勇

﹡楊岳橋去信特首，促同意域外法權草案進入立法程序

﹡醫管局指前線與警方合作整體暢順，皆以市民利益出發

﹡警方與醫管局將成立正式溝通合作平台定期作交流



《Ｇ２０》﹡各國領袖大合照，習近平與特朗普握手短暫交談

﹡保護主義單邊主義蔓延，習近平籲Ｇ２０要堅持改革創新；習近平主持中非

領導人會晤：中非共同發展初心不會改變；習近平提５項開放措施，取消外

資准入負面清單之外限制

﹡特朗普稱期待與習會面富成效，沒承諾６個月關稅暫緩期；特朗普多次提貿

易議題，習近平稱保護主義損害貿易秩序；特朗普將與日本首相安倍晉三商

討貿易及國防問題；特朗普警告俄羅斯總統普京「不要插手」美國選舉

﹡國泰君安表示中美Ｇ２０峰會後重啟談判概率為８５％

﹡德國總理默克爾再有身體抖顫情況，但仍堅持出席峰會

﹡世界貿易組織成員國未就信息安全及氣候變化等達成共識

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