《牛熊志選－陳其志》待破頂，吼平保購２９５４１╱牛５００７５

《牛熊志選》上周Ｇ２０峰會前恆指回試２８０００點關口後掉頭回升，惟到達２８６００

點水平後轉弱，於長周末前出現獲利回吐。技術上，恆指現時在２８０００至２８６００點的區

間內反覆上落，Ｇ２０過後或會出現新方向。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（２０日）的

過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約５６００萬元資金淨流入，而恆指熊證也錄得約８１００

萬元資金淨流入部署，整體資金流動規模較小，市場觀望氣氛甚濃。街貨分布方面，截至上周四

，恆指牛證街貨分散在收回價２７４００點至２８２００點之間，當中大部分集中在收回價

２７７００點附近，該區域相當於約１３６４張期指合約；熊證街貨主要在收回價２８６００點

至２９１００點之間，相當約４１５４張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅微升０﹒１個波幅點至１６﹒１％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅微升０﹒１個

波幅點至１７﹒３％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅下跌

０﹒８個波幅點至１４﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅微升０﹒３個波幅點至２３％

；騰訊（００７００）的引伸波幅微升０﹒２個波幅點至２６％；中移動（００９４１）的引伸

波幅下跌０﹒７個波幅點至１６﹒６％；平保（０２３１８）的引伸波幅微跌０﹒２個波幅點至

２３﹒５％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至２５﹒９％；建行

（００９３９）的引伸波幅微跌０﹒３個波幅點至１９﹒２％；工行（０１３９８）的引伸波幅

下跌０﹒７個波幅點至１８％；中石油（００８５７）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至

２２﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波幅微跌０﹒２個波幅點至２８％；Ａ中

（０２８２３）的引伸波幅微升０﹒１個波幅點至２４﹒１％。

個股產品資金流方面，截至上周四５個交易日，窩輪市場異常淡靜，騰訊及平保兩龍頭股的

認購證及認沽證均未見明顯資金部署，個股牛熊方面，騰訊牛證及熊證分別錄得約１９００萬元

及１４００萬元資金淨流入，平保牛證則錄得約６５００萬元資金流出，資金趁股價在歷史高位

前紛紛沽貨套現。技術上，平保股價現時在９０元至９５元之間反覆，走勢靠穩偏好，短線仍會

繼續上試９５元附近重要阻力，如成功向上突破延續中長期大升浪，向上潛在升幅不容忽視。如

看好平保，可留意認購證２９５４１，行使價１０６﹒９８元，１０月尾到期，實際槓桿約１２

倍；也可留意牛證５００７５，收回價８９﹒５元，槓桿約１６倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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