《每周華語－黃溢華》尼克遜：近半世紀中美分而合的締造者

《每周華語》上周Ｇ２０會談，中美習特會雖然無聯合公布，但兩國重啟貿易談判，又華為

得到暫時「放鬆」的政策，市場認為中美有「計傾」，因此本周一（１日）美場外期指大升，而

離岸人民幣反彈四百多點，反映只要中美維持談判，市場暫認為正面。又特朗普行入「三八」線

到了北韓土地見金正恩。美國Ｇ２０前後，仍以「一哥」地位「任我行」；美快減息，使美股債

可再大升。



尼克遜（１９１３－１９９４）乃美國第３７任總統，他在任期間（１９６９－１９７４）

處理了甚多重要國際政經金融及軍事事務。１９５３年至１９６１年，他是美國的第３６任副總

統，成為美國史上第二最年輕的副總統；１９６０年競選美國總統，不敵甘乃迪，但１９６９年

終入主白宮。當時國際形勢，１９６０╱１９７０年見美蘇冷戰，中東不穩及越戰使美國支出╱

財赤有增無減，美大兵傷亡者眾。



他上任不久，面對日本及西德經濟自二戰戰敗後復元，固定匯制╱金本位維持日見困難。１

９７１年８月１３日（星期五）於白宮舉行了秘密會議，８月１５日（星期日），尼克遜全國講

播，表明暫停以美元換金磚或其他儲備資產。市場及美國人反應正面，美股上升，１９７３年３

月，固定匯率全面轉為浮動匯率至今，已有４６年之久。浮動匯制使政府不用直接擔心匯率政策

。事實上，美國於二戰後之存金量有全球的一半，１９６０╱１９７０年的１０年，美國存金已

大幅下跌，且其他國家的經濟向好，佔全球的ＧＤＰ比重增加，德法日等國都給美國財金壓力

，使金本位已不易維持下去。例如各國都希望貨幣貶值以爭取出口競爭力。



美元地位重要，採用浮動匯制乃破天荒之舉。浮動匯率，衍生風險管理因而外匯期貨╱期權

應運而生。１９７０年代至今天，衍生工具╱理論百花齊放多少因為尼克遜８月１３日

（１９７１年）於白宮的決定。今天不少市場人士倡議再採用金本位，但若非尼克遜取消了金本

位，２００８╱２０１３年歐美日等採用「ＱＥ」便阻力重重了。



越戰使美國財赤有增無減，國內反戰聲音急升，美大兵死傷慘重，因而尼克遜一面出擊加大

北越的軍事壓力，又政治上力壓南越政府，美國終於成功退出越戰。不錯，越南倒下，但再打下

去，美國也不可能支持越南到極限！簡言之，尼克遜「保護」不了越南人民，因為再打下去，越

南戰局也贏面不大。



美國成功登月，由甘乃迪（１９１７－１９６３）全力推動，而尼克遜作為總統，「天時、

地利、人和」使他親身見證了此一歷史時刻。美蘇冷戰，太空競賽十多廿年，美支出巨大。成功

登月，後來居上，力壓蘇俄，付出的人力物力也不少。而１９７３年中東亂局，石油價狂升，以

色列險勝得保國家，但美國１９７０年代初已面對高通脹及失業率不斷上升。



平衡全局維持國力及地緣形勢，尼克遜以基辛格作為特使╱密使，往中國了解「分而合」的

可行性。１９７２年，他親身到訪北京，與毛周兩位重要領導人見面，１９７９年，中美正式以

大使級建交。而１９７２年，則有極重要的《上海聯合公報》發表（１９７２年２月２７日），

基於此公報的內容及雙方的共識，中美「分而合」起步，中國亦有「改革開放」配合「火紅」年

代及時全面結束，中美貿易日多，經濟雙向發展。自１９７８年至今天２０１９年的卅年多，中

美不斷在困難中成長，解決了甚多大大小小的外交問題，但美國自１９７８年到２０１９年，財

赤╱貿赤整體不斷擴大。「９．１１」恐襲及２００８年「次按」危機，加速了美國的政經困境

。簡言之，美國自特朗普上任總統，以美國優先為本，向全球各大國爭取更多利益及話語權。中

國卅年見經濟成長急，多少因為美國尼克遜訪華的巨大突破，但中國人用便宜成本，為全球生產

卅年之久，亦對美國╱全球穩定成長有甚大貢獻。



中國人賺的外匯，不是白賺的。特朗普指中國只「賺」無「付出」，他忘記了中國付出不少

，例如破壞了美好的山水╱環境╱空氣及工人的身體╱血汗！便宜工資不可能永久下去，中國也

要提升自身的產業。卅年過去，中國付出的不只工人的青春，也須付出修復成本極高的全國環境

，因為山河╱空氣給大量出口工業生產污染了。



二戰結束後已差不多８０年，美元「一哥」地位可能有變。尼克遜１９７１年「救」了美元

，不用金、採用自由浮動匯價，且１９７１年全球要靠美國的核保護。今天，美國何去何從？中

美會否步入了「合而分」的格局？機會存在。Ｇ２０習特會面，只是小小的「行」一步棋，美國

的政經形勢，已不復當年勇，可惜歐日兩地之形勢更差，中國自身問題當然不少，美國仍有力全

控全局否？已有更大考驗。



踏入１９６０－１９７０年，美國財赤已不斷增加，又西德及日本經濟不斷好轉，１９７０

年油價狂升多倍至１９８０年代初：引致全球高通脹。１９８０－１９８５年，美元狂升，形成

美國╱西德╱日本組Ｇ３，未幾加入了英法、有Ｇ５；再有Ｇ７多了意大利等。１９９０年代，

加入俄國見Ｇ８。但中國不加入因無Ｇ９存在。錢作怪，美國不斷拉攏盟友維持美元大局。普京

拿下克里米亞，又只有Ｇ７。２００８年次按危機，救美元之下，見Ｇ２０也！世局難料。



《資深市場人士 黃溢華》

