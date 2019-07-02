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即市新聞

02/07/2019 09:12

《地產人眼－黃漢成》貿戰社會事件影響交投，重建各方信心締繁榮

　　《地產人眼》港府提出的《逃犯條例》，原意是修補法律上的漏洞，不料在社會上卻引起了
軒然巨波，兩次大型遊行，在民意的訴求下，政府已決定暫緩修例，然而仍有激進的群眾不肯接
受政府的讓步，結集圍堵政總、警察總部及其他政府大樓，阻礙政府部門正常運作之餘，亦為市
民帶來許多不便，而經濟走向素來與社會政治氛圍密不可分，投資者的信心從來都是建基於和平
穩定的社會環境之上，政治紛爭不斷，對整個香港的經濟發展只會有害無益。
　
　　其實受到中美貿易戰及股市波動等因素影響，今年上半年工商舖表現明顯放緩，早前更有發
展商棄購啟德商業地，足見投資者對本港經濟前景越趨審慎，加上社會乍現政治爭拗，致使工商
舖交投近日急跌，不少投資者抱持觀望態度，暫緩入市步伐，亦有公司機構暫停擴充或縮減規模
，影響到商廈的租務市場；筆者執筆之時，日本大阪Ｇ２０峰會期間的「習特會」尚未開始，兩
國就貿易關稅商談，結果如何仍是未知之數，然兩國國力之爭，相信會曠日持久，而香港與中美
關係密切，亦自然難以獨善其身，在外憂不絕之下，如果社會上的紛爭仍持續下去，香港本已疲
弱的經濟未來只會雪上加霜、低處未算低。
　
　　多年來，政府缺乏強勢管治的能力和魄力，致使官民關係每況愈下，政府即使有意推動利民
惠眾的政策，亦往往被各方的持份者強烈反對，令施政寸步難移，市民生活水平無法提升，民怨
自然日益加深；說到底，官民雙方所欠缺的是一個「信」字，政府固然要仔細聆聽民意，大眾亦
要相信政府施政的初心，切勿動輒以「陰謀論」看待，唯有市民與政府重建互信關係，社會才能
穩定太平，讓商家重拾投資信心，香港經濟方有反彈再起的機會。《美聯工商舖行政總裁╱地產
代理管理協會會長　黃漢成》

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