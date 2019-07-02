《融天納地－溫天納》中美貿易博奕進入「時好時壞」的新階段

《融天納地》港股今日（２日）上試２９０００點，新一輪中美貿易談判或將重新啟動，對

華為的限制如何處置，有待中美雙方進一步確定，那麼，從部署上，投資者應該何去何從？



適逢香港回歸２２周年期間，Ｇ２０「特習會」結束為市場帶來正能量，雙方同意貿易戰再

度休兵，市場暫時排除出現可能衝擊環球經濟事件的即時威脅。市場緊張情緒緩和，筆者估計美

國利率短期或將反彈，不過聯儲局減息基調未變，中短線將有利美國國庫債券、投資級公司債及

內地政策金融債的表現。



「特習會」不僅高度影響中美貿易戰未來發展，亦影響環球金融市場面臨不明朗因素衝擊的

走勢。美國總統特朗普在「特習會」會後表示，中國與美國「正重回正軌」，內地ｅ官媒同步發

布新聞稿說，習近平與特朗普同意重啟貿易磋商。



目前「暫時休兵」某程度上反映出在一定的時間節點內延遲加徵關稅，需要留意中美雙方實

體經濟數據其實皆已受貿易戰影響而出現弱化，暫時休兵無論對股市還是債市，因早前已經提前

作正面反映，理論上整體反應將以中性的反應為主。



整體而言，市場預期美國１０年期國庫債利率短線或將先行反彈，然後需要確定在美國實體

經濟增長速度確實放緩後，屆時美國中長期利率可能再自高位回落。至於資本市場方面，因應貿

易戰政治因素並非全面長線利好，而是偏向中性，預估美股可能維持在高位震盪的整固趨勢。



Ｇ２０特習會落幕後，資料本市場將回歸經濟基本面，因應環球經濟增長放緩，預料聯儲局

仍會如期啟動預防性的減息，估計減息時點應在今年７月開始。



在環球減息大門已開啟下，美、歐、日央行亦會保持貨幣寬鬆以支撐經濟成長，在這大環境

下，美國國庫債券利率長期往下走趨勢保持不變。



然而，今次的「習特會」結果，比市場預期中好。其中，華為在採購美企零件方面獲解禁，

短期內對中國科技股及手機設備股都會有正面影響。不過，相關的運作細節仍未公布，市場須要

更深入瞭解；而投資者亦要留意，過去一周不斷傳出和談延續的消息，相關利好因素其實已提早

在市場中反映。



中美貿易問題無可避免會是漫長的博奕，故中長線而言，不確定性仍然存在；而這種「時好

時壞」的貿易環境，將會有一段長時間會成為常態，投資者不可不警惕。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

