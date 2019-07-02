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即市新聞

02/07/2019 12:53

《融天納地－溫天納》中美貿易博奕進入「時好時壞」的新階段

　　《融天納地》港股今日（２日）上試２９０００點，新一輪中美貿易談判或將重新啟動，對
華為的限制如何處置，有待中美雙方進一步確定，那麼，從部署上，投資者應該何去何從？
　
　　適逢香港回歸２２周年期間，Ｇ２０「特習會」結束為市場帶來正能量，雙方同意貿易戰再
度休兵，市場暫時排除出現可能衝擊環球經濟事件的即時威脅。市場緊張情緒緩和，筆者估計美
國利率短期或將反彈，不過聯儲局減息基調未變，中短線將有利美國國庫債券、投資級公司債及
內地政策金融債的表現。
　
　　「特習會」不僅高度影響中美貿易戰未來發展，亦影響環球金融市場面臨不明朗因素衝擊的
走勢。美國總統特朗普在「特習會」會後表示，中國與美國「正重回正軌」，內地ｅ官媒同步發
布新聞稿說，習近平與特朗普同意重啟貿易磋商。
　
　　目前「暫時休兵」某程度上反映出在一定的時間節點內延遲加徵關稅，需要留意中美雙方實
體經濟數據其實皆已受貿易戰影響而出現弱化，暫時休兵無論對股市還是債市，因早前已經提前
作正面反映，理論上整體反應將以中性的反應為主。
　
　　整體而言，市場預期美國１０年期國庫債利率短線或將先行反彈，然後需要確定在美國實體
經濟增長速度確實放緩後，屆時美國中長期利率可能再自高位回落。至於資本市場方面，因應貿
易戰政治因素並非全面長線利好，而是偏向中性，預估美股可能維持在高位震盪的整固趨勢。
　
　　Ｇ２０特習會落幕後，資料本市場將回歸經濟基本面，因應環球經濟增長放緩，預料聯儲局
仍會如期啟動預防性的減息，估計減息時點應在今年７月開始。
　
　　在環球減息大門已開啟下，美、歐、日央行亦會保持貨幣寬鬆以支撐經濟成長，在這大環境
下，美國國庫債券利率長期往下走趨勢保持不變。
　
　　然而，今次的「習特會」結果，比市場預期中好。其中，華為在採購美企零件方面獲解禁，
短期內對中國科技股及手機設備股都會有正面影響。不過，相關的運作細節仍未公布，市場須要
更深入瞭解；而投資者亦要留意，過去一周不斷傳出和談延續的消息，相關利好因素其實已提早
在市場中反映。
　
　　中美貿易問題無可避免會是漫長的博奕，故中長線而言，不確定性仍然存在；而這種「時好
時壞」的貿易環境，將會有一段長時間會成為常態，投資者不可不警惕。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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