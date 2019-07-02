《日出而作》警方凌晨展立法會清場行動，油組延長減產協議九個月

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７１７．４３ 升 １１７．４７點╱０．４４％
標普５００ ２９６４．３３ 升 ２２．５７點╱０．７７％
納斯達克 ８０９１．１６ 升 ８４．９２點╱１．０６％
倫敦富時１００ ７４９７．５０ 升 ７１．８７點╱０．９７％
法蘭克福ＤＡＸ １２５２１．３８ 升 １２２．５８點╱０．９９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５６７．９１ 升 ２８．９４點╱０．５２％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．３７，歐元兌美元１．１２９０
02/07/2019 07:46
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紐約道瓊斯 ２６７１７．４３ 升 １１７．４７點╱０．４４％
標普５００ ２９６４．３３ 升 ２２．５７點╱０．７７％
納斯達克 ８０９１．１６ 升 ８４．９２點╱１．０６％
倫敦富時１００ ７４９７．５０ 升 ７１．８７點╱０．９７％
法蘭克福ＤＡＸ １２５２１．３８ 升 １２２．５８點╱０．９９％
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