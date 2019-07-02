  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/07/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２日專訊》大價股派發股息已陸續「除淨」，藍籌股之中，建行
（００９３９）末期息３０﹒６分人幣已於今天除淨。國指股之中，近期新聞多多的招行
（０３９６８）派末期息９４分人幣，將於周四（４日）除淨；而同日中信証券（０６０３０）
亦會除淨，派末期息３５分人幣。
　　上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資
應加以留意。
　
　表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
　上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　截止過戶　　　　開始買賣
　　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　環能國際（０１１０２）　二十合一　　　０２╱０７　　　　　－　　　　　　　－
　麗珠醫藥（０１５１３）　十送三紅股　　０３╱０７　　５╱７－１０╱７　２９╱０７　
　山東黃金（０１７８７）　十送四紅股　　０３╱０７　　５╱７－１０╱７　２１╱０８
　東方明珠（００６３２）　二十合一　　　０８╱０７　　　　　－　　　　　　　－
　新煮意　（０８１７９）　二供一，　　　１０╱０７　１２╱７－１８╱７　２２╱０８　
　　　　　　　　　　　　　供股價２﹒４８仙
　浩倫農科（０１０７３）　十合一　　　　１５╱０７　　　　　－　　　　　　　－　
　標準資源（０００９１）　二供一，　　　１８╱０７　２２╱７－２６╱７　２５╱０８
　　　　　　　　　　　　　供股價１２仙　
　華人飲食（０８２７２）　四十合一　　　１８╱０７　　　　　－　　　　　　　－　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｅｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道02/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：留意尾市升勢能否持續
FOCUS02/07/2019
【FOCUS】中美風浪隨時再起 港避「誤傷」須法治自由取信
國際動態02/07/2019
北韓傳媒：特金會 建前所未有信任
生財有道28/06/2019
【半年結】阿里來港騰訊未需憂慮 內房吼潤地中海外 中電可吸納
生財有道28/06/2019
【半年結】港股破六絕魔咒 半年升2696點 7月走勢仍見波動
生財有道28/06/2019
【嚟緊炒D乜】市況不明保守投資內需股，恒安國際上望62元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金