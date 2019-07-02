【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２日專訊》大價股派發股息已陸續「除淨」，藍籌股之中，建行
（００９３９）末期息３０﹒６分人幣已於今天除淨。國指股之中，近期新聞多多的招行
（０３９６８）派末期息９４分人幣，將於周四（４日）除淨；而同日中信証券（０６０３０）
亦會除淨，派末期息３５分人幣。
上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資
應加以留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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環能國際（０１１０２） 二十合一 ０２╱０７ － －
麗珠醫藥（０１５１３） 十送三紅股 ０３╱０７ ５╱７－１０╱７ ２９╱０７
山東黃金（０１７８７） 十送四紅股 ０３╱０７ ５╱７－１０╱７ ２１╱０８
東方明珠（００６３２） 二十合一 ０８╱０７ － －
新煮意 （０８１７９） 二供一， １０╱０７ １２╱７－１８╱７ ２２╱０８
供股價２﹒４８仙
浩倫農科（０１０７３） 十合一 １５╱０７ － －
標準資源（０００９１） 二供一， １８╱０７ ２２╱７－２６╱７ ２５╱０８
供股價１２仙
華人飲食（０８２７２） 四十合一 １８╱０７ － －
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（ｅｃ）