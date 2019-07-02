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即市新聞

02/07/2019 09:05

《專家之言－葉尚志》半年結後資金緊張有望舒緩，港股七翻身可期

　　《專家之言》上周五（２８日）港股出現偷步炒高後的整理走勢，但是階段性穩好狀態得以
保持，恆指回吐了接近８０點，連續第二日企於５０日線２８３１９點以上來收盤，謹慎觀望氣
氛未能盡去，大市成交額有７１７億多元。
　　目前，恆指的支持承接水平，仍見於２７６００至２８０００點區間範圍，穩守其上，穩好
格局發展將得以保持延續。而在半年結順利過渡後，短期資金面緊張情況將可望舒緩，形勢上是
有利港股７月份表現的條件之一。
　
＊恆指守於５０天線上，穩好狀態得以保持＊

　　恆指表現反覆震動，在盤中曾一度下跌２０４點低見２８４１７點，但守於５０天線以上，
穩好狀態得以保持。恆指收盤報２８５４３點，下跌７９點或０﹒２７％。國指收盤報
１０８８２點，下跌１５點或０﹒１４％。另外，港股主板成交金額有７１７億多元，而沽空金
額有８２﹒８億元，沽空比例顯著縮降至１１﹒５４％，在Ｇ２０會議前夕，加上長周末假期影
響，多空雙方都有暫時離場的跡象。至於升跌股數比例是７７０：８１９，日內漲幅超過１０％
的股票有４０隻，而日內跌幅超過１０％的股票有３０隻。
　
＊市場沽壓收斂，港股六月份出現修正反彈＊

　　總結６月份表現，恆指累漲１６４２點或６﹒１％，雖然未能完全修復５月份大跌市的失地
，但是亦總算能夠修復了５月份跌幅逾５０％。正如早前指出，港股在６月份出現的修正彈升，
主要是受到市場沽壓出現收斂的結果。而目前，港股已恢復至階段性穩好狀態，並且在半年結順
利過渡後，短期資金面緊張情況將可望舒緩，形勢上是有利港股７月份表現的條件之一。另一方
面，市場有逐步修正對於美國減息的過高預期，估計資金有從債市回流至其他金融產品的機會，
情況對股市有望帶來新增流動性。
　
＊中生製藥連升六個月，中芯繼續關注跟進＊

　　６月過去了，也跟進一下在５月通過了大跌市考驗、能夠逆市上升的強勢股名單，其中，在
５月逆市大升２０％的統一（００２２０），於６月保持了穩中向好的發展，股價進一步上試至
８﹒７元來收盤，再創年內新高。中生製藥（０１１７７）是少數在５月份錄得有漲幅的指數股
，在６月初曾一度受到行業帶量採購消息影響而出現回壓，但總算能夠再次通過考驗、股價快速
修復並回企至５月收盤價７﹒８７元以上，走出了一波連升六個月的延伸強勢。至於中芯國際（
００９８１），在５月份大漲１２﹒４％後、於６月回整了７﹒７％，但是過去六個月的每個月
低位、仍能保持逐步上移的向好型態，建議也可以繼續關注跟進。
《第一上海首席策略師　葉尚志》

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