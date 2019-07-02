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即市新聞

02/07/2019 09:22

中美貿談現曙光港股大幅攀升，高開３６１點報２８９０４點

　　《經濟通通訊社２日專訊》中美首腦於Ｇ２０國峰會達協初步協議並表示將重新開展談判，
其中焦點在於華為問題將會「解凍」，刺激手機設備及５Ｇ概念股今早大幅高開，「手機孖寶」
舜宇（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）今早分別升近９％及６％，另外濠賭股亦見撈底，銀
娛（０００２７）及金沙（０１９２８）急升逾６％及近４％，而中美同樣擁有業務的萬洲
（００２８８）亦高開近５％。
　　恆生指數今早開報２８９０４，升３６１點或升１﹒２７％，主板成交３９﹒６８億元。國
企指數開報１１００９點，升１２７點或１﹒１７２％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒８５％，報６５﹒３５元；港交所（００３８８）
升１﹒５２％，報２８０元；騰訊（００７００）升４﹒３１％，報３６７﹒８元；中移動
（００９４１）升０﹒３５％，報７１﹒４元；友邦保險（０１２９９）升０﹒８３％，報
８４﹒９５元。

　　十大藍籌升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　８７﹒９５元　　　升８﹒９８％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５６﹒００元　　　升６﹒３６％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４６﹒８５元　　　升５﹒６４％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒３０元　　　升４﹒８０％
　　中國平安（０２３１８）　　９８﹒００元　　　升４﹒４８％
　　騰訊控股（００７００）　３６７﹒８０元　　　升４﹒３１％
　　金沙中國（０１９２８）　　３８﹒８０元　　　升３﹒８８％
　　太古Ａ　（０００１９）　　９９﹒６０元　　　升３﹒７５％
　　創科實業（００６６９）　　６２﹒００元　　　升３﹒６８％
　　中國人壽（０２６２８）　　１９﹒８６元　　　升３﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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