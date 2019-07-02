中美貿談現曙光港股大幅攀升，高開３６１點報２８９０４點

《經濟通通訊社２日專訊》中美首腦於Ｇ２０國峰會達協初步協議並表示將重新開展談判，

其中焦點在於華為問題將會「解凍」，刺激手機設備及５Ｇ概念股今早大幅高開，「手機孖寶」

舜宇（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）今早分別升近９％及６％，另外濠賭股亦見撈底，銀

娛（０００２７）及金沙（０１９２８）急升逾６％及近４％，而中美同樣擁有業務的萬洲

（００２８８）亦高開近５％。

恆生指數今早開報２８９０４，升３６１點或升１﹒２７％，主板成交３９﹒６８億元。國

企指數開報１１００９點，升１２７點或１﹒１７２％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒８５％，報６５﹒３５元；港交所（００３８８）

升１﹒５２％，報２８０元；騰訊（００７００）升４﹒３１％，報３６７﹒８元；中移動

（００９４１）升０﹒３５％，報７１﹒４元；友邦保險（０１２９９）升０﹒８３％，報

８４﹒９５元。



十大藍籌升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ８７﹒９５元 升８﹒９８％

銀河娛樂（０００２７） ５６﹒００元 升６﹒３６％

瑞聲科技（０２０１８） ４６﹒８５元 升５﹒６４％

萬洲國際（００２８８） ８﹒３０元 升４﹒８０％

中國平安（０２３１８） ９８﹒００元 升４﹒４８％

騰訊控股（００７００） ３６７﹒８０元 升４﹒３１％

金沙中國（０１９２８） ３８﹒８０元 升３﹒８８％

太古Ａ （０００１９） ９９﹒６０元 升３﹒７５％

創科實業（００６６９） ６２﹒００元 升３﹒６８％

中國人壽（０２６２８） １９﹒８６元 升３﹒２２％

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（ｕｌ）

