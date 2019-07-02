《盤後部署》中美貿易談判仍存變數，港股短期百天線有支持

《經濟通通訊社２日專訊》上周六（２９日）的「習特會」一如預期取得進展，中美未來六

個月將繼續進行貿易談判，兩國承諾不會升級貿易戰，加上美方在「華為」封殺態度上軟化，港

股今早順勢高開３６１點，其後升幅一度最多擴至４１６點報２８９５９，惟未能突破二萬九關

。雖然多隻重磅股受追捧，貿易相關股亦獲不少資金湧入，但港股升幅未能進一步擴大，最終全

日收３３２點或１﹒１７％，報２８８７５點，收復１００天線（約２８５９２點）。主板成交

１１２３﹒８０億元較上周五（２８日）增加近５７％。

國企指數報１０９８１，升０﹒９１％或升９９點。

Ａ股表現牛皮，滬指報３０４３點，跌不足１點。深成指報９５４５點，升１５點。兩市全

日成交５３８７億人幣。



＊中美貿易問題是一場漫長博奕＊



美國總統特朗普與中國國家主席習近平上周六（２９日）日本舉行的Ｇ２０峰會期間會晤，

並同意重啟貿易談判。特朗普表示，美國與中國的協商人員已進行許多電話上的溝通及會面，會

談基本上已正式開始，並認為兩國很有可能達成協議。他續言，任何協議都需在一定程度上對美

國有利。可以預期，中美貿易問題將會是一場漫長的「博奕戰爭」，中長線而言，不確定性風險

仍未除，相信「政治市」仍會持續一段時間，投資者應時刻留意有關事態發展。

另一邊廂，美國白宮經濟顧問庫德洛表示，華為將有很大機會取得新牌照，容許獲得由美國

企業供應的零件，不過，庫德洛強調向華為提供的零件只限於全球普遍發售的產品，而較敏感的

產品則繼續被禁。庫德洛重申，特朗普的決定並非全面特赦華為的行為，又指特朗普仍以國家安

全為先。今次華為在採購零件上獲解禁，料短期內對中國科技及手機設備股皆有正面帶動，惟細

節仍未正式公布之前，建議投資者仍需時刻警惕。



＊特朗普為爭取連任，隨時變卦＊



基本面上，國家統計局最新公布６月ＰＭＩ及財新ＰＭＩ均遜市場預期，顯示中國經濟仍然

面臨下行壓力。市場人士認為，七月股市「翻身」取決於中美貿易戰的去向，以及７月美國是否

一如市場預期公布減息。

今日，市場受中美同意重新開展貿談的消息帶動向上，然而，貿易爭拗並未解決，市場對兩

國貿易前景不宜太樂觀。特朗普現在主要為下年連任總統之路「鋪路」，若有關決定影響其支持

率，特朗普或會「推倒重來」，甚至翻臉，故對大市的影響力不能忽視，預計市場短暫反彈後，

將重新回到基本面因素，百天線有支持。（ｍｗ）

