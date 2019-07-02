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即市新聞

02/07/2019 08:14

【習特會】特朗普：與華貿易協議必須在一定程度上對美國有利

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國總統表示，與中國的貿易磋商正在進行中，任何協議都需在
一定程度上朝對美國有利。
　　特朗普與中國國家主席習近平上周六在日本舉行的２０國集團（Ｇ２０）峰會期間會晤，並
同意重啟貿易談判。
　　特朗普周一對記者表示，美國與中國的協商人員目前進行許多電話溝通及會面，會談基本上
已經開始，認為兩國很有可能達成協議。
　　他稱，在貿易問題上中國已佔美國便宜很多年，因此協議顯然不能是對等的協議，必須在一
定程度上對美國有利。（ｍｎ）

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