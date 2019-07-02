《經濟通通訊社２日專訊》一批示威者昨晚闖入立法會大樓，破壞設施。美國總統特朗普表
示，闖入立法會的示威者是在爭取民主，並對香港發生騷亂感到非常悲傷。
特朗普在白宮對記者稱，「他們正在尋求民主，我認為大多數人都想要民主，不幸的是一些
政府不希望有民主。」
另外，美國國務院發言人敦促各方不要使用暴力，認為香港的成功取決於法治及尊重基本自
由，包括言論自由及和平集會自由。（ｍｎ）（ｚｚ）
02/07/2019 08:20
【移交逃犯】特朗普：港人正在追求民主，對香港騷亂感到非常悲傷
《經濟通通訊社２日專訊》一批示威者昨晚闖入立法會大樓，破壞設施。美國總統特朗普表
示，闖入立法會的示威者是在爭取民主，並對香港發生騷亂感到非常悲傷。
特朗普在白宮對記者稱，「他們正在尋求民主，我認為大多數人都想要民主，不幸的是一些
政府不希望有民主。」
另外，美國國務院發言人敦促各方不要使用暴力，認為香港的成功取決於法治及尊重基本自
由，包括言論自由及和平集會自由。（ｍｎ）（ｚｚ）
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