【貿易開戰】美國報復歐盟飛機補貼，額外４０億美元產品或加關稅

《經濟通通訊社２日專訊》美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）針對歐盟飛機補貼，提出總值

４０億美元的可能加徵關稅的額外產品清單。

該清單包括一系列歐洲食品及酒類，於４月時ＵＳＴＲ曾列出總值２１０億美元的歐洲產品

可能面臨關稅。

ＵＳＴＲ表示，根據公眾意見及進行更多分析之後，將在初步清單上增加上述產品，但沒有

提供進一步的解釋。（ｍｎ）

