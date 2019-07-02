《經濟通通訊社２日專訊》美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）針對歐盟飛機補貼，提出總值
４０億美元的可能加徵關稅的額外產品清單。
該清單包括一系列歐洲食品及酒類，於４月時ＵＳＴＲ曾列出總值２１０億美元的歐洲產品
可能面臨關稅。
ＵＳＴＲ表示，根據公眾意見及進行更多分析之後，將在初步清單上增加上述產品，但沒有
提供進一步的解釋。（ｍｎ）
02/07/2019 08:38
【貿易開戰】美國報復歐盟飛機補貼，額外４０億美元產品或加關稅
《經濟通通訊社２日專訊》美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）針對歐盟飛機補貼，提出總值
４０億美元的可能加徵關稅的額外產品清單。
該清單包括一系列歐洲食品及酒類，於４月時ＵＳＴＲ曾列出總值２１０億美元的歐洲產品
可能面臨關稅。
ＵＳＴＲ表示，根據公眾意見及進行更多分析之後，將在初步清單上增加上述產品，但沒有
提供進一步的解釋。（ｍｎ）
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