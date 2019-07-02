《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普成為首位進入北韓境內的美國在任總統，他與北
韓領袖金正恩周日在南北韓邊境板門店非軍事區會面。
特朗普周一表示，與金正恩的會面非常好，期待很快再次會面。同時兩國的團隊將進行會談
，致力於解決一些長期及持續存在的問題。（ｍｎ）
02/07/2019 08:46
【朝鮮局勢】特朗普歷史性踏足北韓，稱期待很快與金正恩再次會面
《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普成為首位進入北韓境內的美國在任總統，他與北
韓領袖金正恩周日在南北韓邊境板門店非軍事區會面。
特朗普周一表示，與金正恩的會面非常好，期待很快再次會面。同時兩國的團隊將進行會談
，致力於解決一些長期及持續存在的問題。（ｍｎ）
|國際動態02/07/2019
北韓傳媒：特金會 建前所未有信任
|生財有道28/06/2019
【半年結】阿里來港騰訊未需憂慮 內房吼潤地中海外 中電可吸納
|生財有道28/06/2019
【半年結】港股破六絕魔咒 半年升2696點 7月走勢仍見波動
|生財有道28/06/2019
【嚟緊炒D乜】市況不明保守投資內需股，恒安國際上望62元
|生財有道28/06/2019
【定存攻略】半年結後拆息或回落 虛擬銀行能否繼續推高存息？
|FOCUS28/06/2019
【FOCUS】中港樓按市場現暗湧 香江慎防金融大鱷狙擊
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰