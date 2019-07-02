【朝鮮局勢】特朗普歷史性踏足北韓，稱期待很快與金正恩再次會面

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普成為首位進入北韓境內的美國在任總統，他與北

韓領袖金正恩周日在南北韓邊境板門店非軍事區會面。

特朗普周一表示，與金正恩的會面非常好，期待很快再次會面。同時兩國的團隊將進行會談

，致力於解決一些長期及持續存在的問題。（ｍｎ）

