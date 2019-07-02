【華為風波】庫德洛：華為大機會獲美供應零件，惟不包括敏感產品

《經濟通通訊社２日專訊》美國白宮經濟顧問庫德洛表示，華為有很大機會取得新牌照，容

許獲得美國供應的零件，不過強調向華為提供的零件只限於全球普遍發售的產品，而最為敏感的

產品則繼續被禁。

特朗普放寬華為的行動被美國共和及民主兩黨的國會議員批評，庫德洛稱，特朗普的決定並

非全面特赦華為，一切仍以國家安全為先。（ｍｎ）

