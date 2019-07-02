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即市新聞

02/07/2019 11:10

《國際要聞》伊朗宣布濃縮鈾存量已超限額，特朗普批評正在玩火

　　《經濟通通訊社２日專訊》伊朗宣布，低濃縮鈾存量已經超過２０１５年伊朗核協議規定的
限額，美國總統特朗普警告伊朗正在玩火。
　　伊朗外長扎里夫表示，伊朗的舉動並沒有違反核協議，稱伊朗只是在行使應對美國退出協議
的權力。
　　白宮稍早表示，將繼續向伊朗施加最大的壓力，直到領導人改變錯誤的政策。而仍留在核協
議的歐盟則敦促伊朗不要採取違反核協議的進一步行動，但歐盟仍未宣布協議無效。（ｍｎ）

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