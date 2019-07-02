《地區經濟》澳洲央行一如預期減息四分一厘至１％

《經濟通通訊社２日專訊》澳洲央行宣布將隔夜拆款利率下調２５個點子至１％，符合市場

預期，亦與上月減息幅度一致。

央行稱，全球經濟前景依然良好，但貿易及科技爭端引發的不確定性正影響投資，意味著全

球經濟風險傾向下行。而今次減息的決定是要支持澳洲就業增長，增強對通脹達標的信心。

在宣布議息結果後，澳元兌美元現升０﹒３％，報０﹒６９８５美元。（ｍｎ）

