《經濟通通訊社２日專訊》澳洲央行宣布將隔夜拆款利率下調２５個點子至１％，符合市場
預期，亦與上月減息幅度一致。
央行稱，全球經濟前景依然良好，但貿易及科技爭端引發的不確定性正影響投資，意味著全
球經濟風險傾向下行。而今次減息的決定是要支持澳洲就業增長，增強對通脹達標的信心。
在宣布議息結果後，澳元兌美元現升０﹒３％，報０﹒６９８５美元。（ｍｎ）
02/07/2019 13:02
《地區經濟》澳洲央行一如預期減息四分一厘至１％
《經濟通通訊社２日專訊》澳洲央行宣布將隔夜拆款利率下調２５個點子至１％，符合市場
預期，亦與上月減息幅度一致。
央行稱，全球經濟前景依然良好，但貿易及科技爭端引發的不確定性正影響投資，意味著全
球經濟風險傾向下行。而今次減息的決定是要支持澳洲就業增長，增強對通脹達標的信心。
在宣布議息結果後，澳元兌美元現升０﹒３％，報０﹒６９８５美元。（ｍｎ）
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