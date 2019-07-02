【移交逃犯】英外相：破壞《中英聯合聲明》後果嚴重，全力撐港人

《經濟通通訊社２日專訊》英國外相侯俊偉警告中國，如果《中英聯合聲明》沒有得到落實

將會帶來嚴重後果，並表示英國支持香港人。

他稱，英國於１９８４年簽署一項具有國際約束力的法律協議，當中載有一國兩制及香港人

享有基本自由的原則，英國會全力支持《中英聯合聲明》及香港人，如果中方不履行具有國際約

束力的法律協議，將會產生嚴重後果。（ｍｎ）（ｚｚ）

