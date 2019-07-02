《台股攻略－馮偉明》台股指數今日跌３０點

《台股攻略》台股今日（２日）開低走低，跌３０﹒３４點，收１０８６５﹒１２點，成交

金額為新台幣１１８６﹒２８億元。

美國和中國重啟貿易談判，並同意放鬆華為對美國企業採購，華為供應商大立光及聯詠昨日

表現強勁，其餘華為概念股亦有不錯的表現，惟中美雙方仍存在歧見，短線有獲利盤出籠，大立

光股價回吐，跌６０元，收新台幣４１８０元；聯詠跌５元，收新台幣１８５元。台積電完成填

息後，升０﹒５元，收新台幣２４９元。台塑今日表現疲弱，跌３﹒５元，收新台幣１０５﹒５

元，其餘南亞、台化及台塑化等集團股同步走跌，成為今日大盤指數下挫的主因。生技類股今日

表現相對強勢，中化生升８﹒６２％，和康生升６％。權值股表現兩極，聯發科及台灣大升超過

１％，兆豐金及中華電升近０﹒５％。台塑化及台化分別跌１﹒８２％及１﹒４７％。

Ｇ２０特習會緩和了中美貿易戰的疑慮，市場氣氛現階段相對樂觀，投資者未來仍須關注中

美兩國磋商的進度，由於台股仍處除權息旺季，預期有機會延續高位震盪。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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