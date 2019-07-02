【貿戰緩和】葉國邦：舜宇若升抵９３元可套利，中興上望２８元

《經濟通通訊社記者徐曉瑩２日報道》由於美方就華為事件有局部的讓步，與華為有直接相

關的舜宇光學（０２３８２）今日上漲，一度成為升幅最大藍籌，大華繼顯（香港）策略師葉國

邦向《經濟通通訊社》表示，由於華為事件現有轉機，市場對舜宇亦反應正面。不過，舜宇在上

個月Ｇ２０峰會完結之前，已有明顯的升幅，表現已領先其他藍籌，不排除當時部分投資者率先

就修正預期並吸納股份。他建議，中線投資者可趁現在有好消息在高位減持，而短線投資者若要

在現價買入，則要定立一個止蝕位。技術層面看，他認為舜宇面比其他同業優勝，未來表現則要

看其新產品開發和技術層面上的發展。他指出，最重要的是，在收入來源上，舜宇應慢慢擺脫華

為為單一客戶的風險。他認為，投資者應在該股升抵９３元後考慮獲利。

另外，葉國邦認為，在５Ｇ概念股中，中興（００７６３）在網絡建設的營運商上稍會率先

上位，相信華為事件降溫，對此類股份會有正面的幫助，預料該股可先上望此前高位２８元的水

平。



＊萬洲累升不少，現價不宜買入＊



受貿易戰影響的萬洲（００２８８），葉國邦指因中美重開貿談使其價格有所支持，另一方

面中國近幾個月豬肉的供給量仍受制於疫情，因此當豬肉價格處於高企時，股價都會有一定的幫

助。不過，萬洲與舜宇同樣在６月份時累積升幅較大，相信相關因素已初步反映在市埸上，未來

上升空間未必有爆發性的增長，所以他不建議投資者現價買入，並預料該股升至８﹒５元時有明

顯阻力。

