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即市新聞

02/07/2019 11:05

《窩輪豪情－梁業豪》外資大戶買盤提供主要上升動力

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為消費者服務業
、消費品製造業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票
現為港鐵（０００６６）、美團點評（０３６９０）與中國平安（０２３１８），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票
，則宜首選豐盛控股（００６０７）、民生銀行（０１９８８）與交通銀行（０３３２８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費者服務業、消費品製造業與資訊科技
業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為海底撈
（０６８６２）、銀河娛樂（０００２７）與瑞聲科技（０２０１８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選中國神華（０１０８８）、華潤燃氣（０１１９２）與豐盛控股。
　　今早（２日）內地股市表現反覆偏淡，港股卻見反覆偏好。港股大市成功往上突破，相信上
升動力主要來自外資大戶。現貨交易內，大戶主動買沽比率現報５６：４４，昨天（１日）發生
的暴力事件並沒有令淡友的反攻意欲增強，好友依然控制了大局。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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