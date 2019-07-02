《窩輪豪情－梁業豪》外資大戶買盤提供主要上升動力

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為消費者服務業

、消費品製造業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票

現為港鐵（０００６６）、美團點評（０３６９０）與中國平安（０２３１８），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票

，則宜首選豐盛控股（００６０７）、民生銀行（０１９８８）與交通銀行（０３３２８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費者服務業、消費品製造業與資訊科技

業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為海底撈

（０６８６２）、銀河娛樂（０００２７）與瑞聲科技（０２０１８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選中國神華（０１０８８）、華潤燃氣（０１１９２）與豐盛控股。

今早（２日）內地股市表現反覆偏淡，港股卻見反覆偏好。港股大市成功往上突破，相信上

升動力主要來自外資大戶。現貨交易內，大戶主動買沽比率現報５６：４４，昨天（１日）發生

的暴力事件並沒有令淡友的反攻意欲增強，好友依然控制了大局。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

