《談國論企－黎偉成》習促特還原協調合作穩定關係

《談國論企》中國國家主席習近平於２０１９年６月２９日在日本大阪與美國總統特朗普舉

行會晤，雙方同意重啟經貿磋商和美方不對華商品加徵新的進口關稅，即貿戰未結束而只是沒有

進一步惡化，稍佳者是（１）會在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商，和特朗普終於（２）認

同通過協商妥善解決兩國貿，為兩國企業提供公正待遇，且於（３）新聞發布會上表示已允許美

國公司向華為繼續供貨，使中美關係還原協調合作穩定的關係，對兩國、全世界均屬佳訊。特朗

普為反覆無常和不守信用的「霸王」，故中美關係隨時有變。



＊重啟經貿磋商不等於美撤貿戰威脅＊



兩國元首會晤取得最重要的同識，當然是（一）「同意在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋

商」，相當難能可貴，因特朗普於２０１８年３月單邊地揚言對華輸美商品加徵關稅，到７月份

便霸道地正式「落實」，之後對華政經、科技、企業及個人作出全面的「非軍事戰爭」，此番居

然認同重啟經貿磋商的基礎為「平等」和「相互尊重」，肯定是受到習近平重申之「中美經貿合

作的本質是互利雙贏」原則和精神所感。

需要指出者，為（Ｉ）習近平與特朗普此番之會晤，所強調的重點有：（ｉ）中國有誠意同

美方繼續談判，管控分歧，但談判應該是的，體現相互尊重；和（ｉｉ）中美之間的分歧終歸是

要通過對話磋商，尋找彼此都能夠接受的辦決解決。更表（ｉｉｉ）在涉及中國主權和尊嚴的問

題上，中國必須維護自己的核心利益。此乃中方從未改變的重要原則。

令人感到高度興趣的，反而是（ＩＩ）特朗普居然表示（ｉｖ）「美方希望通過協商，妥善

解決兩國貿易平衡問題，為兩國企業提供公正待遇」，如此思此想早有，便不會有單邊主義和美

帝國霸權主義式的對華甚至對其他國家採取之霸行多如牛毛。

使特朗普「改弦易轍」之因，顯然與其所（ｖ）「希望中方能從美國增加進口」有關，尤其

是特朗普「票倉」的農產品。

但特朗普會否做到所言之「美方願同中方達成彼此都可接受的貿易協議，這將具有歷史意義

」，又是另一回事，此因特之多變而不守信用劣舉，多不杖舉，其今天之「承諾」，又怎知其明

日會反口？

尤其是（二）特朗普表示「美方將不再對中國輸美產品加徵新關稅」，有十分重大的文章，

因此語所指的是「將不再加徵」，即：現已對華輸美商品所加徵的關稅，仍然繼續，貿戰尚未結

束，只是暫時不進一步惡化，我看特廝對華的政策，還是留有一手，而且是十分重要的有可能重

新銳意作出的「追逼」「後著」，最顯淺的理想為中美重啟的經貿磋商一旦未如特廝的單邊、霸

道主義惡思劣想，就很有可能對華輸美商品加徵關稅。我至今絕對不相信特廝！

另一個不相信，為（三）特朗普單邊主義的要全面封殺的華為，目的就是要完完全全的打擊

中國的科技和相關企業，使美國獨霸科技及經濟之況不改，故如今只是略作「調整」，肯定不是

有任何的改善，因（１）此廝於新聞發布會上十分「坦率」地表示「美國企業（因不能向華為銷

售商品），不是很高興，這都是大企業，你們都認識」，因「我們向華為銷售大量產品，用於製

造他們的各種產品，我說沒問題，我們將繼續銷售這些產品」顯示特廝單邊和無理的對以華為為

主的科企的封殺，在美國本土所受壓力實在相當嚴重，不得不作稍稍的「政策性」調整。



＊特廝續留有多手難對中美貿談有過分憧憬＊



但（２）特朗普未有即時撤銷華為的「實體清單」，稱會把華為這一複雜問題留到中美貿易

磋商結束時討論，又是一個「爛仔式」的劣行不改，此為對華重啟經貿磋商的其中一個重要的壓

華「棋子」，充分反映出特廝仍然堅持「美國優先」之美帝國霸權主義未有絲毫改變。我建議，

中方在重啟經貿磋商之時，要加入美方不要繼續對（包括華為）的中國企業的打壓，否則有貿協

，卻無阻特廝對華從其他許許多多方面的打壓。

美國商務部於２０１９年５月將華為及其６８家子公司列入「實體清單」，禁止美企向華為

供貨。特朗普現時讓美企可與華為重新作出的交易，所表的是「不涉及及重大國家危機問題的設

備」，又是十分籠統的範籌，是可以隨時作出「更改」或「按情調整」的策略與做法，我對特廝

之「往績」存疑甚深。

值得高度留意的，是（四）新華社對習特會晤的報道中提到「丁薛祥、劉鶴、楊潔箎、王毅

、何立峰，以及美國國務卿蓬佩奧、財政部長姆努欽等多位政府高級官員出席」，並未有美國貿

易代表萊特希澤（我譯：「來踏欺詐」），會是中方對仇華壓華多之「來踏欺詐」劣輩有高度不

滿，因萊斯在中國加入世貿組織ＷＴＯ之時已多加難阻，如今又在特廝羽翼底下一再顯示其反華

劣性。我不歡迎「來踏欺詐」！剔除「來踏欺詐」為作中美經貿磋商「主導」，有利雙方逐步有

用、有效地磨平相互間的分歧、矛盾，否則再談亦無用也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

