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即市新聞

02/07/2019 09:28

《異動股》澳門六月賭收勝預期，銀娛、永利分別走高約６％

　　《經濟通通訊社２日專訊》澳門六月賭收勝預期，銀娛（０００２７）走高６﹒３６％，開
報５６元；成交約１２２萬股，涉資６８０９萬元；永利（０１１２８）升５﹒７１％，開報
１８﹒５元。
　　澳門博彩監察協調局公布，澳門６月博彩收入錄得２３８﹒１２億元澳門元，按年上升
５﹒８８％，勝市場預期的平均增長１﹒８％，亦同時是今年以來錄得最大按年升幅的月份，並
已連漲兩個月。不過，若按月計算，則下跌８﹒２５％。
　　現時，恆生指數報２８９０４，升３６１點或升１﹒２７％，主板成交３９﹒６８億元。
　　國企指數報１１００９，升１﹒１７％或升１２７點。
　　上證綜合指數報３０４２，跌２點或跌０﹒０８％，成交２６﹒３７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新濠國際（００２００）　　　１７﹒３２元　　　無升跌
　　永利澳門（０１１２８）　　　１８﹒５０元　　　升５﹒７１％
　　澳博控股（００８８０）　　　　９﹒２５元　　　升４﹒０５％
　　金沙中國（０１９２８）　　　３８﹒８０元　　　升３﹒８８％
　　美高梅　（０２２８２）　　　１３﹒８０元　　　升３﹒９２％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　５６﹒００元　　　升６﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｍｗ）

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