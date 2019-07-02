《異動股》澳門六月賭收勝預期，銀娛、永利分別走高約６％

《經濟通通訊社２日專訊》澳門六月賭收勝預期，銀娛（０００２７）走高６﹒３６％，開

報５６元；成交約１２２萬股，涉資６８０９萬元；永利（０１１２８）升５﹒７１％，開報

１８﹒５元。

澳門博彩監察協調局公布，澳門６月博彩收入錄得２３８﹒１２億元澳門元，按年上升

５﹒８８％，勝市場預期的平均增長１﹒８％，亦同時是今年以來錄得最大按年升幅的月份，並

已連漲兩個月。不過，若按月計算，則下跌８﹒２５％。

現時，恆生指數報２８９０４，升３６１點或升１﹒２７％，主板成交３９﹒６８億元。

國企指數報１１００９，升１﹒１７％或升１２７點。

上證綜合指數報３０４２，跌２點或跌０﹒０８％，成交２６﹒３７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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新濠國際（００２００） １７﹒３２元 無升跌

永利澳門（０１１２８） １８﹒５０元 升５﹒７１％

澳博控股（００８８０） ９﹒２５元 升４﹒０５％

金沙中國（０１９２８） ３８﹒８０元 升３﹒８８％

美高梅 （０２２８２） １３﹒８０元 升３﹒９２％

銀河娛樂（０００２７） ５６﹒００元 升６﹒３６％

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（ｍｗ）

