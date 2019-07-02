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即市新聞

02/07/2019 09:32

《異動股》舜宇（２３８２）飆近７％暫領漲藍籌，美華為問題讓步

　　《經濟通通訊社２日專訊》Ｇ２０峰會及「習特會」過後，美方擬在華為問題上讓步，刺激
手機設備股造好，舜宇光學（０２３８２）現價上升６﹒９４％，報８６﹒３元，暫升幅最大藍
籌；成交約１７６萬股，涉資１﹒５３億元，主動買盤６０％。
　　特朗普在上周六（６月２９日），「習特會」後公布，美國企業可以有限度放寬對華為限制
，允許供應商向華為出售或提供不涉及安全問題的零件及服務。
　　現時，恆生指數報２８７７６，上升２３４點或上升０﹒８２％，主板成交８１﹒４６億元
。國企指數報１０９６４，上升８２點或上升０﹒７６％。
　　上證綜合指數報３０３６，下跌８點或下跌０﹒２８％，成交１１３﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報９５０４，下跌２５點或下跌０﹒２７％，成交２４２﹒９４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１２﹒００元　　　上升７﹒５３％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒６２元　　　上升５﹒０８％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒６３元　　　上升５﹒００％
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒１７元　　　上升４﹒４６％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒５０元　　　上升７﹒１４％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　６﹒５０元　　　上升９﹒２４％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　４７﹒００元　　　上升５﹒９８％
　　富智康集團（０２０３８）　　　０﹒９１元　　　上升４﹒６０％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒２６元　　　上升３﹒１６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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