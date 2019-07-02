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即市新聞

02/07/2019 09:52

《異動股》中煙續升近兩成五，超額配售權悉數行使額外籌１﹒２億

　　《經濟通通訊社２日專訊》中煙香港（０６０５５）續升２４﹒８５％，報１６﹒２８元，
盤中高見１６﹒９８元；成交約２２６５萬股，涉資３﹒５３億元。以現價計，該股暫六日累漲
近九成五，招股價為４﹒８８元，現價較招股價高２﹒３４倍。
　　中煙香港公布，上月３０日獲聯席全球協調人悉數行使１５％超額配股權，涉及合共
２５００萬股股份；每股作價４﹒８８元，額外所得淨額１﹒１９億元。另外，有關全球發售的
穩定價格期於同日結束。期間，穩定價格操作人概無就穩定價格而在市場上買賣任何股份。
　　現時，恆生指數報２８９２７，升３８４點或升１﹒３５％，主板成交２０５億元。
　　國企指數報１１０２５，升１﹒３２％或升１４３點。

　　表列升幅十大股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中煙香港（０６０５５）　　１６﹒２８０元　　　升２４﹒８５％
　　恆偉集團（０８２１９）　　　０﹒１１８元　　　升１８﹒００％
　　泰山石化（０１１９２）　　　０﹒０８８元　　　升１７﹒３３％
　　匯盈控股（００８２１）　　　０﹒６５０元　　　升１８﹒１８％
　　恆富控股（００６４３）　　　０﹒４４０元　　　升１５﹒７９％

　　潤東汽車（０１３６５）　　　０﹒６７０元　　　升１５﹒５２％
　　滄海控股（０２０１７）　　　０﹒９２０元　　　升１５﹒００％
　　平安證券（００２３１）　　　０﹒１２３元　　　升１４﹒９５％
　　橋英控股（０８４６２）　　　０﹒５４０元　　　升１４﹒８９％
　　浙江聯投（０８３６６）　　　０﹒５５０元　　　升１４﹒５８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｍｗ）

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