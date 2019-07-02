《異動股》中煙續升近兩成五，超額配售權悉數行使額外籌１﹒２億

《經濟通通訊社２日專訊》中煙香港（０６０５５）續升２４﹒８５％，報１６﹒２８元，

盤中高見１６﹒９８元；成交約２２６５萬股，涉資３﹒５３億元。以現價計，該股暫六日累漲

近九成五，招股價為４﹒８８元，現價較招股價高２﹒３４倍。

中煙香港公布，上月３０日獲聯席全球協調人悉數行使１５％超額配股權，涉及合共

２５００萬股股份；每股作價４﹒８８元，額外所得淨額１﹒１９億元。另外，有關全球發售的

穩定價格期於同日結束。期間，穩定價格操作人概無就穩定價格而在市場上買賣任何股份。

現時，恆生指數報２８９２７，升３８４點或升１﹒３５％，主板成交２０５億元。

國企指數報１１０２５，升１﹒３２％或升１４３點。



表列升幅十大股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中煙香港（０６０５５） １６﹒２８０元 升２４﹒８５％

恆偉集團（０８２１９） ０﹒１１８元 升１８﹒００％

泰山石化（０１１９２） ０﹒０８８元 升１７﹒３３％

匯盈控股（００８２１） ０﹒６５０元 升１８﹒１８％

恆富控股（００６４３） ０﹒４４０元 升１５﹒７９％



潤東汽車（０１３６５） ０﹒６７０元 升１５﹒５２％

滄海控股（０２０１７） ０﹒９２０元 升１５﹒００％

平安證券（００２３１） ０﹒１２３元 升１４﹒９５％

橋英控股（０８４６２） ０﹒５４０元 升１４﹒８９％

浙江聯投（０８３６６） ０﹒５５０元 升１４﹒５８％

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（ｍｗ）

