Ｗｅｂｂ增持經濟日報（００４２３）２０萬股，每股１﹒６４５元

《經濟通通訊社２日專訊》根據聯交所資料顯示，獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ於上周

二（２５日）增持經濟日報（００４２３）２０萬股或０﹒０４％，每股平均價１﹒６４５元，

總值３３萬元，最新持股量增至６﹒０３％。（ｂｉ）

