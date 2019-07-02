【貿易開戰】商務部：不能把產業外遷與中美經貿摩擦直接掛勾

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中國商務部綜合司司長儲士家在「一促兩穩

」專題新聞發布會上回應產業鏈外遷的問題時表示，產業鏈不是固定不變的，而是動態調整的

，會隨著國際分工和全球產業布局變化不斷發展演進，所以產業鏈的遷入遷出都是市場經濟下的

正常現象，不能把產業外遷與中美經貿摩擦直接掛勾。

