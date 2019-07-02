【駐京專電】商務部：首５月純電動客車出口增１﹒６倍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》商務部綜合司司長儲士家透露，前５月，中

國純電動客車、風力發電機組出口增長１﹒６倍和２﹒７倍。

外貿司副司長朱詠表示，大家可能看到有少部分的勞動密集型產業向外轉移，但同時，中國

的企業也在加強全球的產業布局，很多高技術含量高附加值的產業也在向國內轉移，包括航空維

修、船舶維修、醫療器械維修、風電維修，這對於下一步製造業和服務業加速融合來說，都是屬

於高附加值的。

