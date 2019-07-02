《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》商務部綜合司司長儲士家透露，前５月，中
國純電動客車、風力發電機組出口增長１﹒６倍和２﹒７倍。
外貿司副司長朱詠表示，大家可能看到有少部分的勞動密集型產業向外轉移，但同時，中國
的企業也在加強全球的產業布局，很多高技術含量高附加值的產業也在向國內轉移，包括航空維
修、船舶維修、醫療器械維修、風電維修，這對於下一步製造業和服務業加速融合來說，都是屬
於高附加值的。
02/07/2019 11:34
【駐京專電】商務部：首５月純電動客車出口增１﹒６倍
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》商務部綜合司司長儲士家透露，前５月，中
國純電動客車、風力發電機組出口增長１﹒６倍和２﹒７倍。
外貿司副司長朱詠表示，大家可能看到有少部分的勞動密集型產業向外轉移，但同時，中國
的企業也在加強全球的產業布局，很多高技術含量高附加值的產業也在向國內轉移，包括航空維
修、船舶維修、醫療器械維修、風電維修，這對於下一步製造業和服務業加速融合來說，都是屬
於高附加值的。
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