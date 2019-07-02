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02/07/2019 11:35

【駐京專電】商務部：中日韓自貿區談判加快推進

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》商務部綜合司司長儲士家表示，自貿區建設
加快，正推進中國和巴基斯坦結束自貿協定第二階段談判並簽署議定書；區域全面經濟夥伴關係
協定談判進入關鍵階段，目前各方密集開展磋商，推動談判盡早結束；中日韓自貿區談判加快推
進，將全力落實第二屆一帶一路高峰論壇經貿成果和中國對外開放的新舉措。
　　截至到６月底，已經有１６０多個國家和國際組織與中國簽署了超過１９０份合作文件。１
至５月，中國與一帶一路沿線國家貨物貿易進出口總額超過５０００億美元，同比增長３﹒２％
，其中對沿線國家出口增長２﹒９％，對沿線國家進口增長３﹒５％，進口增速高於出口增速，
與沿線國家貨物貿易額佔同期總額的比重達到了２８﹒８％，比去年年底呢提高了１﹒４個百分
點，雙向投資不斷深化。
　　１至５月，中國對一帶一路沿線國家直接投資５７﹒４億美元，佔同期總額的１２﹒２％，
在沿線國家承包工程完成營業額３０５﹒７億美元，達同期總額的５５﹒１％，沿線國家在華新
設立企業近２０００家同比增長３５﹒８％投資額２０７億美元。在一帶一路沿線國家建設的境
外經貿合作區目前累計投資３００多億美元，當地創造就業崗位３０多萬個。

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