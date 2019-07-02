【駐京專電】上海發改委：下半年計劃開工建設總投資２０００億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》上海市發改委主任馬春雷表示，今年是上海

產業項目的重點建設年，今年下半年計劃開工建設的產業項目大概有２２０個，總投資量大概在

２０００億元人民幣左右，這些項目都在有序推進過程中。通過這些項目的實施，上海的經濟結

構會更實，製造業會做得更大、更強、更優。

馬春雷並表示，特斯拉新能源車項目目前進展順利，已經進入到生產設備安裝階段，有望於

今年年底投產。

