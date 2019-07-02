《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海市發改委公布２０１９年上海市海上風
電建設方案的通知，擬正式啟動奉賢海上風電項目開發，項目位於杭州灣北側海域，裝機規模
２０萬千瓦。項目擬於近期正式開展競爭配置工作。
02/07/2019 11:55
【駐滬專電】上海擬正式啟動奉賢海上風電項目開發
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海市發改委公布２０１９年上海市海上風
電建設方案的通知，擬正式啟動奉賢海上風電項目開發，項目位於杭州灣北側海域，裝機規模
２０萬千瓦。項目擬於近期正式開展競爭配置工作。
|國際動態02/07/2019
北韓傳媒：特金會 建前所未有信任
|生財有道28/06/2019
【半年結】阿里來港騰訊未需憂慮 內房吼潤地中海外 中電可吸納
|生財有道28/06/2019
【半年結】港股破六絕魔咒 半年升2696點 7月走勢仍見波動
|生財有道28/06/2019
【嚟緊炒D乜】市況不明保守投資內需股，恒安國際上望62元
|生財有道28/06/2019
【定存攻略】半年結後拆息或回落 虛擬銀行能否繼續推高存息？
|FOCUS28/06/2019
【FOCUS】中港樓按市場現暗湧 香江慎防金融大鱷狙擊
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰