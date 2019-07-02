【駐滬專電】上海實施垃圾分類首日，酒店和企事業單位是重災區

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海於７月開始正式實施垃圾分類管理，作

為配套措施，上海市還要求旅遊住宿業自７月１日起不主動提供牙刷、梳子、浴擦、剃須刀、指

甲銼、鞋擦等一次性日用品。

在新規實施第一天，上海市城管執法系統就開具了６２３份責令整改通知書。從數據來看，

酒店和企事業單位是生活垃圾分類不合格的「重災區」，不達標率分別達３８％和３３％。

當日首張罰單來自於上海市松江區一家早餐店。城管隊員在巡查早餐店時發現，有員工將餐

巾紙丟進廚餘垃圾中，屬於乾濕垃圾混投。城管隊員立即上前勸阻教育，該員工雖口頭答應，但

接下來依然將乾濕垃圾進行混投。依據城市管理相關規定，城管當即對其開出首張罰單，並罰款

５０元人民幣。

接著，執法大隊在浦東麗思卡爾頓酒店檢查鞋擦的時候，發現酒店雖然將鞋擦撤走了，但是

擦鞋布依舊留在衣帽間。現場檢查人員表示，此次規定的不主動提供的鞋擦是廣義概念，包含所

有一次性擦鞋工具，因此擦鞋布也包含在此次不主動提供一次性用具範圍之內，酒店屬於違規行

為。

檢查人員當場給酒店開具了責令整改單，其違規行為是「主動向消費者提供一次性日用品（

鞋擦）」，責令立即停止該行為，並在７月１１日前整改完畢，並未要求罰款。

