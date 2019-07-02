  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/07/2019 13:23

【駐滬專電】上海實施垃圾分類首日，酒店和企事業單位是重災區

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海於７月開始正式實施垃圾分類管理，作
為配套措施，上海市還要求旅遊住宿業自７月１日起不主動提供牙刷、梳子、浴擦、剃須刀、指
甲銼、鞋擦等一次性日用品。
　　在新規實施第一天，上海市城管執法系統就開具了６２３份責令整改通知書。從數據來看，
酒店和企事業單位是生活垃圾分類不合格的「重災區」，不達標率分別達３８％和３３％。
　　當日首張罰單來自於上海市松江區一家早餐店。城管隊員在巡查早餐店時發現，有員工將餐
巾紙丟進廚餘垃圾中，屬於乾濕垃圾混投。城管隊員立即上前勸阻教育，該員工雖口頭答應，但
接下來依然將乾濕垃圾進行混投。依據城市管理相關規定，城管當即對其開出首張罰單，並罰款
５０元人民幣。
　　接著，執法大隊在浦東麗思卡爾頓酒店檢查鞋擦的時候，發現酒店雖然將鞋擦撤走了，但是
擦鞋布依舊留在衣帽間。現場檢查人員表示，此次規定的不主動提供的鞋擦是廣義概念，包含所
有一次性擦鞋工具，因此擦鞋布也包含在此次不主動提供一次性用具範圍之內，酒店屬於違規行
為。
　　檢查人員當場給酒店開具了責令整改單，其違規行為是「主動向消費者提供一次性日用品（
鞋擦）」，責令立即停止該行為，並在７月１１日前整改完畢，並未要求罰款。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道02/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：留意尾市升勢能否持續
FOCUS02/07/2019
【FOCUS】中美風浪隨時再起 港避「誤傷」須法治自由取信
國際動態02/07/2019
北韓傳媒：特金會 建前所未有信任
生財有道28/06/2019
【半年結】阿里來港騰訊未需憂慮 內房吼潤地中海外 中電可吸納
生財有道28/06/2019
【半年結】港股破六絕魔咒 半年升2696點 7月走勢仍見波動
生財有道28/06/2019
【嚟緊炒D乜】市況不明保守投資內需股，恒安國際上望62元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金