【駐滬專電】上金所下周一將推出白銀詢價期權交易品種

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海黃金交易所發布公告稱，為滿足產用銀

企業、商業銀行等市場機構的業務需求，將於（７月１５日）推出白銀詢價期權交易品種。

現階段，白銀詢價期權交易品種暫不引入公開報價做市商制度，上金所後續將根據市場發展

建立白銀詢價期權交易品種的公開報價做市制度。

