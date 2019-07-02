《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海黃金交易所發布公告稱，為滿足產用銀
企業、商業銀行等市場機構的業務需求，將於（７月１５日）推出白銀詢價期權交易品種。
現階段，白銀詢價期權交易品種暫不引入公開報價做市商制度，上金所後續將根據市場發展
建立白銀詢價期權交易品種的公開報價做市制度。
02/07/2019 15:12
【駐滬專電】上金所下周一將推出白銀詢價期權交易品種
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海黃金交易所發布公告稱，為滿足產用銀
企業、商業銀行等市場機構的業務需求，將於（７月１５日）推出白銀詢價期權交易品種。
現階段，白銀詢價期權交易品種暫不引入公開報價做市商制度，上金所後續將根據市場發展
建立白銀詢價期權交易品種的公開報價做市制度。
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