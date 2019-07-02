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即市新聞

02/07/2019 16:46

【駐滬專電】上海二季度新房成交回升，寫字樓空置率下降

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》第一太平戴維斯日前（１日）發布報告指，
二季度截至６月２３日，上海新建商品住宅成交量達１８９萬平方米，環比漲３２﹒９％，同比
漲３０﹒４％，成交均價達到每平方米５﹒４２萬元（人民幣．下同），環比小跌４﹒１％。
　　報告指，上半年上海住房市維持了相對平穩的政策環境，供應及需求較為匹配，商品住宅價
格穩定。在價格穩定加持下，相對溫和的政策環境或將持續至下半年。
　　寫字樓方面，二季度截至６月２３日，上海核心商務區甲級寫字樓租金指數環比再跌
０﹒１％，至每平方米每日８﹒９６元。由於吸納較一季度稍有回暖，核心商務區甲級寫字樓空
置率環比下降０﹒５個百分點至１１﹒９％。
　　第一太平戴維斯預計，下半年上海還將迎來約１５０萬平方米新增供應。持續供過於求的局
面進一步加劇項目之間競爭，業主較願意提高中介傭金比例。
　　另外，隨著科創板開板，為一些中小創企業打開融資大門，像人工智能、生物醫藥、新能源
汽車等高新技術和新興產業的發展料將帶動寫字樓的需求。
　　零售方面，二季度截至６月２３日，上海市購物中心首層租金環比上漲０﹒４％至每平方米
每日２７﹒８元。核心商圈購物中心空置率較一季度下降０﹒１個百分點至６﹒８％；非核心商
圈空置率環比下降０﹒２個百分點至７﹒８％。
　　下半年，上海還將迎來約８０萬平方米新增供應，其中有兩個項目超過１０萬平方米且均位
於浦東。

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