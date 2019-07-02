《午市前瞻》中美貿戰氣氛緩和，港股可上望２９５００點

《經濟通通訊社２日專訊》「習特會」後中美同意重新開展貿易談判，加上美方在「華為」

封殺態度上軟化，刺激隔晚美科技股上漲，標指更創收市新高，升２２點或０﹒８％，至

２９６４點；道指升１１７點或０﹒４％，至２６７１７點；納指攀升８４點或１﹒１％，至８

０９１點。

港股今早受外圍帶動，高開３６１點報２８９０４點，其後走勢反覆。先受中國公布的６月

份製造業ＰＭＩ遜市場預期錄４９﹒４而收窄升幅至２２５點報２８７６８，其後港股在低位見

買盤支持，加上重磅股發力，友邦（０１２９９）及平保（０２３１８）齊創上市新高，帶動港

股最多急升４１６點見２８９５９，最終恆指半日收報２８９２９，升３８６點或１﹒３５％，

半日成交６４６﹒７８億。國指企數收報１１０２８，升１﹒３５％或升１４６點。

Ａ股表現偏軟，上證綜合指數報３０４３，跌１點，成交１４０２﹒６９億元人民幣。

重磅股全線上揚，騰訊（００７００）半日升２﹒８４％，報３６２﹒６元；友邦

（０１２９９）升１﹒６６％，報８５﹒６５元，盤中高見８５﹒７５創上市新高；匯控

（００００５）升１﹒３１％，報６５﹒６５元；港交所（００３８８）漲１﹒６７％，報

２８０﹒４元；平保創新高見９８元，半日升３﹒５７％報９７﹒１５元。



＊華為可獲美企繼續供貨，科技股全線上漲＊



美國總統特朗普，在Ｇ２０峰會及「習特會」過後，宣布美國企業可以有限度放寬對華為限

制，允許供應商向華為出售或提供不涉及安全問題的零件及服務，相關股份今日造好。其中兩隻

藍籌手機設備股包辦表現最佳藍籌，舜宇（０２３８２）急升９﹒０５％，報８８元；瑞聲

（０２０１８）半日飆９﹒１３％，報４８﹒４元。華為其他供應商方面，通達集團

（００６９８）急升１０％，報０﹒６６元；信利（００７３２）走高７﹒１４％，報１﹒２元

；丘鈦科技（０１４７８）急升１４﹒１２％，報６﹒７９元：富智康（０２０３８）急漲６﹒

９％，報０﹒９３元。其他手機設備股均上升，比亞迪電子（００２８５）急漲

７﹒５３％，報１２元；華顯光電（００３３４）走高５﹒０８％，報０﹒６２元；鴻騰精密（

０６０８８）升４﹒１１％，報３﹒２９元。

手機股方面，中興（００７６３）升４﹒６６％，報２３﹒６元；小米（０１８１０）半日

微升０﹒６％，報１０﹒０６元；聯想集團（００９９２）半日走高３﹒９７％，報６﹒２９元

。

５Ｇ股全線漲，其中鐵塔（００７８８）彈４﹒８８％，報２﹒１５元；中通服

（００５５２）升２﹒９７％，報６﹒２４元；京信通信（０２３４２）走高４﹒０２％，報１

﹒８１元；長飛光纖光纜（０６８６９）升２﹒１３％，報１６﹒２８元。

晶片股隨外圍上漲，中芯國際（００９８１）升１﹒４９％，報８﹒８３元；華虹半導體（

０１３４７）亦漲３﹒９７％，報１５﹒７２元。

軟件股方面，華為軟件供應商中軟國際（００３５４）亦飆５﹒９９％，報４﹒０７元；金

蝶（００２６８）急升６﹒２７％，報８﹒９８元；金山軟件（０３８８８）亦飆５﹒８％，報

１７﹒８８元；擎天軟件（０１２９７）升３﹒９８％，報２﹒３５元。

三大中資電訊商全漲，中移動（００９４１）微升０﹒２８％，報７１﹒３５元；中電信

（００７２８）揚０﹒５１％，報３﹒９５元；中聯通（００７６２）升１﹒４％，報８﹒６９

元。



＊中美重啟談判出口股造好，澳門賭收勝預期濠賭股上揚＊



中美重啟談判，出口股全線造好，其中創科（００６６９）破頂見６２元，半日升

３﹒０１％，報６１﹒６；申洲（０２３１３）破頂見１１１﹒３元，升３﹒３５％，報１１１

元；敏華（０１９９９）飆８﹒１４％，報３﹒７２元；敏實（００４２５）急升６﹒４１％，

報２２﹒４元；耐世特（０１３１６）升４﹒７３％，報１０﹒１８元；偉易達（００３０３）

升３﹒６５％，報７２﹒４５元。

豬肉股方面，於美國擁業務的萬洲（００２８８），股價升３﹒２８％，報８﹒１８元；

雨潤食品（０１０６８）亦漲１﹒０４％，報０﹒９７元；中糧肉食（０１６１０）急漲

５﹒７７％，報２﹒７５元。

澳門六月賭收勝預期，６月博彩收入錄得２３８﹒１２億元澳門元，按年上升５﹒８８％，

勝市場預期的平均增長１﹒８％，帶動濠賭股半日造好，銀娛（０００２７）急漲７﹒７９％，

報５６﹒７５元；金沙中國（０１９２８）急升７﹒５％，報４０﹒１５元；新濠國際

（００２００）走高４﹒９７％，報１８﹒１８元；澳博（００８８０）升５﹒８５％，報

９﹒４１元；永利澳門（０１１２８）揚６﹒１７％，報１８﹒５８元；美高梅中國

（０２２８２）升６﹒０２％，報１４﹒０８元。

本地地產股方面，以信置（０００８３）升幅較大，半日２﹒９％，報１３﹒４８元；新世

界（０００１７）升２﹒１３％，報１２﹒４８元；恆地（０００１２）升１﹒０５％，報

４３﹒５元；惟九龍置業（０１９９７）逆市跌０﹒６４％，報５４﹒７元，為表現最差藍籌。



＊鄧聲興﹕銀娛現價可買入，目標６１元＊



中美貿易戰落實重啟談判，為港股注入動力。銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興對《

經濟通通訊社》表示，市場在Ｇ２０峰會開幕之前，一度憂慮兩國元首的會面會以破局收場，結

果周末的會談釋除以上憂慮，利好後市發展，預料恆指短期可以企穩兩萬八。

不過，他指出，由於市場上月對中美貿易戰摩擦的看法已略為改善，其中大市急升逾

１０００點更已提早反映對兩國會談的憧憬，因此短期可上望２９５００點，但要重上

３００００點仍面對頗大阻力。

澳門公布６月賭收數據，按年上升５﹒８８％，遠勝於市場預期增長１﹒８％，賭股今日水

漲船高。鄧聲興預期，下半年賭收表現會繼續改善，但由於下半年經濟仍具下行風險，整個行業

的增長幅度不會太大，因此濠賭股宜炒短期波幅。當中，他推薦銀娛，因為其貴賓廳及中場業務

分布較為平均，加上目前估值亦合理，可在現價分注買入，目標價是６１至６２元。

（ｙｋ、ｓｃ）

