《經濟通通訊社２日專訊》市場消息，由全球最大啤酒生產商百威英博（ＡＢ
ＩｎＢｅｖ）分拆的百威亞太來港上市，最快今日起進行國際配售，本周五（５日）開始公開招
股，保薦人為摩根大通及摩根士丹利。
若超額配售權獲行使，集資額更有機會高達約９０億至１１０億美元（約７０２億至８５８
億港元），規模將超過計劃在港第二上市的阿里巴巴，成為今年最大型新股。（ｈｏ）
02/07/2019 08:34
【新股上市】百威擬籌８５８億元，港今年最大型新股
《經濟通通訊社２日專訊》市場消息，由全球最大啤酒生產商百威英博（ＡＢ
ＩｎＢｅｖ）分拆的百威亞太來港上市，最快今日起進行國際配售，本周五（５日）開始公開招
股，保薦人為摩根大通及摩根士丹利。
若超額配售權獲行使，集資額更有機會高達約９０億至１１０億美元（約７０２億至８５８
億港元），規模將超過計劃在港第二上市的阿里巴巴，成為今年最大型新股。（ｈｏ）
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