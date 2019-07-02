《經濟通通訊社２日專訊》中原地產表示，踏入７月，將軍澳日出康城一期首都即錄得高價
成交，單位為２座高層ＬＣ室，實用面積５１８平方呎，建築面積６８４平方呎，採兩房間隔，
單位座向東南方，望內園景，今年５月開價８１０萬元，現以８００萬元成交，折合實用呎價
１５４４４元，呎價創屋苑歷史新高。
原業主於２００８年３月以３６３﹒２萬元買入單位，現轉手帳面獲利４３６﹒８萬元離場
，單位１１年間升值１﹒２倍。（ｂｉ）
02/07/2019 13:20
【本港樓市】日出康城首都兩房戶八百萬成交，呎價１﹒５萬創新高
《經濟通通訊社２日專訊》中原地產表示，踏入７月，將軍澳日出康城一期首都即錄得高價
成交，單位為２座高層ＬＣ室，實用面積５１８平方呎，建築面積６８４平方呎，採兩房間隔，
單位座向東南方，望內園景，今年５月開價８１０萬元，現以８００萬元成交，折合實用呎價
１５４４４元，呎價創屋苑歷史新高。
原業主於２００８年３月以３６３﹒２萬元買入單位，現轉手帳面獲利４３６﹒８萬元離場
，單位１１年間升值１﹒２倍。（ｂｉ）
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