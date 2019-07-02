《經濟通通訊社２日專訊》華僑永亨銀行公布，由８月１日起，取消個人綜合理財、港元及
人民幣儲蓄及往來戶口之低額結存服務月費，同時亦取消提款卡年費。
華僑永亨銀行零售銀行業務主管王安寶表示，深知現今銀行業應迎接共融，促進普及金融。
該行將繼續為更多本港客戶提供以客戶為中心的銀行服務和產品。（ｓｋ）
02/07/2019 16:23
華僑永亨銀行取消個人綜合理財、儲蓄及往來戶口低額結存月費
《經濟通通訊社２日專訊》華僑永亨銀行公布，由８月１日起，取消個人綜合理財、港元及
人民幣儲蓄及往來戶口之低額結存服務月費，同時亦取消提款卡年費。
華僑永亨銀行零售銀行業務主管王安寶表示，深知現今銀行業應迎接共融，促進普及金融。
該行將繼續為更多本港客戶提供以客戶為中心的銀行服務和產品。（ｓｋ）
|生財有道02/07/2019
【貿戰緩和】券商：華為事件降溫，舜宇、鐵塔仍有一成上升空間
|生財有道02/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：留意尾市升勢能否持續
|FOCUS02/07/2019
【FOCUS】中美風浪隨時再起 港避「誤傷」須法治自由取信
|國際動態02/07/2019
北韓傳媒：特金會 建前所未有信任
|生財有道28/06/2019
【半年結】阿里來港騰訊未需憂慮 內房吼潤地中海外 中電可吸納
|生財有道28/06/2019
【半年結】港股破六絕魔咒 半年升2696點 7月走勢仍見波動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰