華僑永亨銀行取消個人綜合理財、儲蓄及往來戶口低額結存月費

《經濟通通訊社２日專訊》華僑永亨銀行公布，由８月１日起，取消個人綜合理財、港元及

人民幣儲蓄及往來戶口之低額結存服務月費，同時亦取消提款卡年費。

華僑永亨銀行零售銀行業務主管王安寶表示，深知現今銀行業應迎接共融，促進普及金融。

該行將繼續為更多本港客戶提供以客戶為中心的銀行服務和產品。（ｓｋ）

