【企業盈警】聯泰控股（００３１１）料中期盈利將按年跌逾３０％

《經濟通通訊社２日專訊》聯泰控股（００３１１）預期截至２０１９年６月底止六個月之

盈利，與去年同期相比，將減少大約３０％－３５％，主要由於縮減在廣東省東莞市的一間工廠

的規模所產生的一次性費用，包括裁員費及其有關費用，約為３００萬美元。（ｊｏ）

