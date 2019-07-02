《經濟通通訊社２日專訊》聯泰控股（００３１１）預期截至２０１９年６月底止六個月之
盈利，與去年同期相比，將減少大約３０％－３５％，主要由於縮減在廣東省東莞市的一間工廠
的規模所產生的一次性費用，包括裁員費及其有關費用，約為３００萬美元。（ｊｏ）
02/07/2019 17:10
【企業盈警】聯泰控股（００３１１）料中期盈利將按年跌逾３０％
《經濟通通訊社２日專訊》聯泰控股（００３１１）預期截至２０１９年６月底止六個月之
盈利，與去年同期相比，將減少大約３０％－３５％，主要由於縮減在廣東省東莞市的一間工廠
的規模所產生的一次性費用，包括裁員費及其有關費用，約為３００萬美元。（ｊｏ）
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