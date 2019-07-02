《經濟通通訊社２日專訊》光麗科技（０６０３６）預期，截至２０１９年６月底止六個月
的溢利將較去年同期低，主要由於客戶需求放緩及市況惡化（主要是中美貿易戰持續所造成的結
果），導致收益及毛利大幅下跌；及預計呆帳撥備增加。（ｊｏ）
02/07/2019 18:02
【企業盈警】光麗科技（６０３６）料中期盈利按年減少
《經濟通通訊社２日專訊》光麗科技（０６０３６）預期，截至２０１９年６月底止六個月
的溢利將較去年同期低，主要由於客戶需求放緩及市況惡化（主要是中美貿易戰持續所造成的結
果），導致收益及毛利大幅下跌；及預計呆帳撥備增加。（ｊｏ）
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