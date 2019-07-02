【企業盈警】光麗科技（６０３６）料中期盈利按年減少

《經濟通通訊社２日專訊》光麗科技（０６０３６）預期，截至２０１９年６月底止六個月

的溢利將較去年同期低，主要由於客戶需求放緩及市況惡化（主要是中美貿易戰持續所造成的結

果），導致收益及毛利大幅下跌；及預計呆帳撥備增加。（ｊｏ）

