  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/07/2019 09:22

【本港樓市】新盤熱賣十大屋苑周末續錄單位數成交，全月跌逾兩成

　　《經濟通通訊社２日專訊》鑑於剛過去的周六日一手新盤錄近７００宗成交，搶盡購買力，
十大屋苑成交淡靜。其中，中原地產十大屋苑周末僅錄８宗成交，較上周少１宗，半數屋苑均錄
得零成交表現。７月１日十大屋苑未錄得買賣交投，令三天假期交投量同樣錄得８宗成交。總計
６月份，十大屋苑錄得１１６宗成交，按月下跌２８﹒４％。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周六、日一手新盤熱賣，市場錄得近
７００宗一手成交，搶盡市場購買力，尤其是中小型物業，令二手交投受壓。隨著長假期結束，
加上Ｇ２０峰會後，樓市整體交投氣氛明顯好轉，買家對後市重拾信心，預料本月二手交投將會
回穩。

＊６月份十大屋苑成交按月跌２７％

　　美聯物業分行統計，剛過去的七．一長周末（６月２９日至７月１日）十大二手藍籌屋苑於
３天共錄得約１０宗買賣成交，較去年七．一長周末錄得約１２宗略低。而單以周末（６月２９
至３０日）２天計算則錄得約７宗買賣成交，較對上周末錄約７宗，按周靠穩，連續６個周末在
單位數徘徊。至於按１５大屋苑計，剛過去周末錄得約１０宗買賣成交，按周多２宗，升
２５％。而總結６月份全月，１０大屋苑共錄得約１１６宗買賣成交，較５月份約１５８宗下跌
約２６﹒６％。

＊長假期準買家離港外遊＊

　　利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受七一三日長假影響，不少業主及準買家均離港外遊，加上公
眾上街遊行等因素，令市場購買力被暫時凍結。再者因近日市場聚焦一手新盤推售，難免令二手
市場受影響，拖低交投量，故周末十大指標屋苑成交量再次下跌。綜合利嘉閣地產分行網絡數據
，在過去的周末日（６月２９至６月３０日）十大指標屋苑僅錄得５宗二手買賣個案，較對上周
末的７宗減少２宗或跌２９％；而七一三天假期（６月２９至７月１日）十大指標屋苑則合共錄
得１１宗二手買賣，較上年的１０宗上升１宗或１０％。（ｃｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態02/07/2019
北韓傳媒：特金會 建前所未有信任
生財有道28/06/2019
【半年結】阿里來港騰訊未需憂慮 內房吼潤地中海外 中電可吸納
生財有道28/06/2019
【半年結】港股破六絕魔咒 半年升2696點 7月走勢仍見波動
生財有道28/06/2019
【嚟緊炒D乜】市況不明保守投資內需股，恒安國際上望62元
生財有道28/06/2019
【定存攻略】半年結後拆息或回落 虛擬銀行能否繼續推高存息？
FOCUS28/06/2019
【FOCUS】中港樓按市場現暗湧 香江慎防金融大鱷狙擊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金