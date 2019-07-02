【本港樓市】新盤熱賣十大屋苑周末續錄單位數成交，全月跌逾兩成

《經濟通通訊社２日專訊》鑑於剛過去的周六日一手新盤錄近７００宗成交，搶盡購買力，

十大屋苑成交淡靜。其中，中原地產十大屋苑周末僅錄８宗成交，較上周少１宗，半數屋苑均錄

得零成交表現。７月１日十大屋苑未錄得買賣交投，令三天假期交投量同樣錄得８宗成交。總計

６月份，十大屋苑錄得１１６宗成交，按月下跌２８﹒４％。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周六、日一手新盤熱賣，市場錄得近

７００宗一手成交，搶盡市場購買力，尤其是中小型物業，令二手交投受壓。隨著長假期結束，

加上Ｇ２０峰會後，樓市整體交投氣氛明顯好轉，買家對後市重拾信心，預料本月二手交投將會

回穩。



＊６月份十大屋苑成交按月跌２７％



美聯物業分行統計，剛過去的七．一長周末（６月２９日至７月１日）十大二手藍籌屋苑於

３天共錄得約１０宗買賣成交，較去年七．一長周末錄得約１２宗略低。而單以周末（６月２９

至３０日）２天計算則錄得約７宗買賣成交，較對上周末錄約７宗，按周靠穩，連續６個周末在

單位數徘徊。至於按１５大屋苑計，剛過去周末錄得約１０宗買賣成交，按周多２宗，升

２５％。而總結６月份全月，１０大屋苑共錄得約１１６宗買賣成交，較５月份約１５８宗下跌

約２６﹒６％。



＊長假期準買家離港外遊＊



利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受七一三日長假影響，不少業主及準買家均離港外遊，加上公

眾上街遊行等因素，令市場購買力被暫時凍結。再者因近日市場聚焦一手新盤推售，難免令二手

市場受影響，拖低交投量，故周末十大指標屋苑成交量再次下跌。綜合利嘉閣地產分行網絡數據

，在過去的周末日（６月２９至６月３０日）十大指標屋苑僅錄得５宗二手買賣個案，較對上周

末的７宗減少２宗或跌２９％；而七一三天假期（６月２９至７月１日）十大指標屋苑則合共錄

得１１宗二手買賣，較上年的１０宗上升１宗或１０％。（ｃｌ）

