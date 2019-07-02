《經濟通通訊社２日專訊》教育局公布，由於今日灣仔及中西區一帶交通狀況特殊，可能影
響學生上課，建議學校作出應變，根據校本機制彈性處理個別學生遲到或缺席的事宜。
教育局同時呼籲學校作出適當安排，妥善照顧已返校的學生，與家長保持溝通，並在放學時
間，讓學生在安全情況下回家。（ｔｆ）（ｚｚ）
02/07/2019 09:42
【移交逃犯】教育局：交通狀況特殊，籲彈性處理學生遲到缺席事宜
《經濟通通訊社２日專訊》教育局公布，由於今日灣仔及中西區一帶交通狀況特殊，可能影
響學生上課，建議學校作出應變，根據校本機制彈性處理個別學生遲到或缺席的事宜。
教育局同時呼籲學校作出適當安排，妥善照顧已返校的學生，與家長保持溝通，並在放學時
間，讓學生在安全情況下回家。（ｔｆ）（ｚｚ）
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