【移交逃犯】教育局：交通狀況特殊，籲彈性處理學生遲到缺席事宜

《經濟通通訊社２日專訊》教育局公布，由於今日灣仔及中西區一帶交通狀況特殊，可能影

響學生上課，建議學校作出應變，根據校本機制彈性處理個別學生遲到或缺席的事宜。

教育局同時呼籲學校作出適當安排，妥善照顧已返校的學生，與家長保持溝通，並在放學時

間，讓學生在安全情況下回家。（ｔｆ）（ｚｚ）

