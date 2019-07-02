《經濟通通訊社２日專訊》停開了兩個星期的行政會議今日重新召開。行政會議秘書處公布
，由於政府總部今日暫停開放，因此今日行政會議改在禮賓府舉行，將不設遞信區和採訪區。
（ｃｌ）（ｚｚ）
02/07/2019 09:45
【移交逃犯】行政會議今天改在禮賓府舉行
《經濟通通訊社２日專訊》停開了兩個星期的行政會議今日重新召開。行政會議秘書處公布
，由於政府總部今日暫停開放，因此今日行政會議改在禮賓府舉行，將不設遞信區和採訪區。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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