【本港經濟】零售銷售額四連跌，５月按年跌幅收窄至１﹒３％

《經濟通通訊社２日專訊》政府統計處公布的臨時數字顯示，今年５月份的零售業總銷貨價

值為４００億元，較去年同月下跌１﹒３％，比４月修訂後跌幅４﹒５％收窄，又較市場估計下

跌４﹒３％為佳。

扣除其間價格變動後，５月零售業總銷貨數量按年下跌１﹒７％，勝４月修訂跌幅５％及市

場估計的跌幅５﹒４％。

今年首五個月合計的零售業總銷貨價值按年下跌１﹒８％，而總銷貨數量亦跌２﹒２％。



＊珠寶鐘表銷貨額跌２﹒７％＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年５月，珠寶首飾、鐘表及名貴

禮物的銷貨價值按年下跌２﹒７％。其次為超級市場貨品（銷貨價值下跌０﹒８％）；服裝（下

跌４﹒６％）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌１４﹒８％）；汽車及汽車零件（下跌０﹒

１％）和燃料（下跌５﹒２％）。

另一方面，５月份百貨公司貨品的銷貨價值按年上升０﹒３％。其次為藥物及化妝品（銷貨

價值上升１％；其他未分類消費品（上升８﹒５％）；食品、酒類飲品及煙草（上升

３﹒１％）。



＊５月數字受惠於今年較遲的勞動節假期＊



政府發言人表示，零售業銷售在５月跌幅收窄，部分原因是內地勞動節假期今年較遲出現，

導致５月訪港旅客人數有更為顯著的按年升幅。整體而言，近月零售業銷售表現維持疲弱。

發言人進一步表示，消費情緒在環球經濟環境充滿不確定因素下依然審慎，短期內料會困擾

零售業銷售前景。然而，訪港旅遊業持續增長和本地勞工市場大致平穩應能繼續帶來一些支持。

政府會密切留意相關情況。（ｃｌ）

