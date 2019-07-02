《再戰明天》明日美股假期前早收，美公布ＩＳＭ非製造業綜合指數

《經濟通通訊社２日專訊》明日（３日）美股假期前提早收市，美國公布６月ＩＳＭ非製造
業綜合指數。
＊英倫銀行首席經濟學家霍爾丹出席活動＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：３０ｐｍ，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛在法
國下議院金融委員會發表講話。
７：２０ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家及貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員霍爾丹將出席開放
大學５０周年活動。６：００ｐｍ，英倫銀行副總裁康利夫在葡萄牙央行會議上講話。
８：１５ｐｍ，英倫銀行副總裁布羅德班特（負責貨幣政策）將在英國教育部和財政部支持的金
融教育會議上發表講話。
９：３０ａｍ，日本央行審議委員布野幸利發表講話。
美股假期前提早收市，美國公布６月ＩＳＭ非製造業綜合指數＊
明日（３日）美股假期前提早收市。
在數據方面，明早９：４５ａｍ，中國公布６月財新服務業採購經理人指數，料由５２﹒７
降至５２﹒６。
明晚７：３０ｐｍ，美國公布６月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。８：１５ｐｍ，美國公
布６月ＡＤＰ就業變動，料由２﹒７升上１４萬。８：３０ｐｍ，加拿大公布５月國際商品貿易
，料貿赤由９﹒７億加元擴大至１７億加元。同時，美國公布５月貿易收支，料貿赤由５０８億
美元擴大至５４０億美元。美國一周首次申請失業救濟金人數料由２２﹒７萬減少至２２﹒３萬
；連續申請失業救濟金人數料由１６８﹒８萬下降至１６７﹒５萬。
９：４５ｐｍ，美國公布６月服務業採購經理人指數，料由５０﹒９下滑至５０﹒７。
１０：００ｐｍ，美國５月工廠訂單跌幅料由０﹒８％收窄至０﹒６％；耐用品訂單跌幅料由
２﹒１％收窄至１﹒３％。美國６月ＩＳＭ非製造業綜合指數料由５６﹒９下滑至５６。
＊王朝酒業派業績＊
在本港，明日，中華汽車（０００２６）開股東特別大會。
王朝酒業（００８２８）明日派業績。（ｈｏ）