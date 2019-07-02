【本港樓市】６月樓花按揭按月飆九成，惟現樓按揭登記回落１１％

《經濟通通訊社２日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年初儘管二手平淡，但新盤

銷情仍理想，推動近月樓花按揭大幅增加，中原按揭研究部資料指出，６月份樓花按揭登記

１２７２宗，按月大增９４﹒８％，其中天鑽（３１５宗）及凱滙（３００宗）合共佔

４８﹒３％。現樓按揭登記方面，６月份共錄９１２５宗，相對５月份回落１１％；四大銀行巿

佔率按月減少３﹒５個百分點至佔７８﹒９％。

王美鳳指出，近期有大型銀行調整轉按優惠及細額按揭息率，由於市場上尚有其他銀行並未

調整轉按優惠，預料短期內將刺激尾班車轉按申請，申請人希望爭取轉按調整前之最佳息率及優

惠，由於轉按佔市場份額達３成或以上，第三季按揭巿佔率或出現變化。５月份貿易戰曾一度惡

化影響樓巿氣氛及交投，預期對第三季按揭登記數字造成影響。

根據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據顯示，今年上半年現樓按揭登記量按年輕微減少

２﹒７％至４﹒４４萬宗，其中滙豐銀行以２７﹒１％市佔率領先現樓按揭登記排名榜首，中銀

香港巿佔率２３﹒４％排名第二，恆生銀行巿佔率１７﹒７％則排第三。

樓花方面，今年上半年錄得４８１３宗登記，按年增加２９﹒３％，其中滙豐銀行繼續高踞

樓花按揭巿佔首位，上半年樓花市佔率高達３２﹒８％，第二位是巿佔率２０﹒６％的中銀香港

，而恆生銀行巿佔率１５﹒７％排名第三。（ｋｙ）

